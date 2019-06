De zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent dat een groot aantal Nederlanders binnenkort achter het stuur zal stappen voor een rit van een paar uur naar de vakantiebestemming. Hoe bereid je je hier het beste op voor?

Vignetten voor op de Europese snelwegen, verplichte veiligheidsartikelen voor in de auto, milieustickers: er is een hoop waar je rekening mee moet houden voor vertrek. Hieronder een greep uit aspecten van die voorbereiding die nog weleens over het hoofd gezien worden.

Hoewel verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 's nachts rijden gevaarlijker is dan overdag, kiezen veel automobilisten er toch voor om in het donker alvast te gaan rijden, al dan niet vanwege de verwachte verkeersdrukte.

Toch zijn er dingen die je kan doen om beter voorbereid op pad te gaan in de nacht. Ga bijvoorbeeld twee dagen voor vertrek alvast op tijd slapen. Dat lukt niet iedereen, maar een sessie in de sportschool aan het begin van de avond kan helpen. Ook het vermijden van cafeïnehoudende dranken helpt, net als lichtere maaltijden. Voeding is ook van belang onderweg. Kleine porties van energierijk voedsel zijn beter dan grote borden.

Een andere route houdt je alert

Er is maar weinig wat je veiligheidshalve kunt doen als de vermoeidheid daadwerkelijk toeslaat. Met sportvoeding zoals energiegel en/of oogdruppels kun je een pauze nog even uitstellen, maar niet tot in het oneindige.

"Goed uitgerust zijn is inderdaad belangrijk voor vertrek. Minstens zo belangrijk is dat je alvast de route voor ogen hebt. Bedenk ook vast alternatieve routes in het geval van files", aldus Mark Maaskant van ProDrive Academy.

Niet elk navigatiesysteem is up-to-date. Het is daarom aan te bevelen ook een navigatieapp van de smartphone achter de hand te hebben. Of een ouderwetse wegenkaart natuurlijk. Wie weet stuit je op die manier op een alternatieve route, die mogelijk door leuker landschap voert. Daar word je sowieso een stuk scherper door.

'Controleer of je een reservewiel hebt'

Niet alleen de mens moet goed voorbereid zijn, de auto ook. "Controleer voor vertrek sowieso de banden en bandenspanning. Ook moet het oliepeil en het niveau van de koelvloeistof op orde zijn", voegt Maaskant toe. Het laten controleren van de airconditioning is met een Zuid-Europese bestemming geen overbodige luxe.

In tegenstelling tot in Nederland kun je in het buitenland uit RON 91 en RON 95 benzine kiezen. Tank in dat geval de vertrouwde 95 benzine. Dit is volgens Maaskant beter voor de motor onder zware belasting, bijvoorbeeld in berg- of heuvelachtig gebied.

Maaskant wijst ook op het reservewiel, of het ontbreken ervan. Steeds meer auto’s worden namelijk zonder een dergelijk wiel geleverd. "Controleer dit voor vertrek. Als je wel een reservewiel hebt, is het beter om met lage snelheid naar een veilige plek te rijden in plaats van te wisselen op de vluchtstrook."

Advies is er om op te volgen

Stil komen te staan vereist in andere gevallen pechhulp. Kijk idealiter voor vertrek of je pechhulp in het buitenland hebt. Neem in ieder geval je groene kaart mee. Hierop staat onder meer het telefoonnummer van de alarmcentrale.

De UnitedConsumers-website wijst er bovendien op dat verzekeraars het advies van de alarmcentrale vergoeden. Luidt het advies wegslepen van het voertuig, volgt dit dan op.

Eenmaal veilig en wel op de plaats van bestemming aangekomen? Kijk dan of je de sleutels van de dakkoffer of fietsendrager nog wel kunt vinden. "Het komt nog al eens voor dat men in Frankrijk de dakkoffer niet meer open krijgt", zegt Maaskant.