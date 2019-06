Mercedes-Benz voegt een nieuwe SUV aan het toch al forse aanbod van dergelijke voertuigen toe. De nieuwe GLB vult het gat tussen de GLA en GLC en onderscheidt zich met zeven zitplaatsen en een afwijkende vormgeving.

De hoekige vormtaal van de GLB verwijst naar die van de GLK van een aantal jaar geleden en naar de iconische G-Klasse. Hoewel de naamvoering suggereert dat het model kleiner is dan de GLC, valt dat in de praktijk mee. Met een lengte van 4,68 meter is de GLB nauwelijks korter dan de GLC.

De nieuwe GLB biedt dus plaats aan zeven inzittenden. Dat betekent echter niet dat iedereen een plek kan vinden op de derde zitrij. Mercedes stelt dat mensen met een lengte tot 1,68 meter daar comfortabel kunnen zitten.

Overigens is de tweede zitrij verstelbaar, om zo de zitpositie van de passagiers helemaal achterin te verbeteren. Tevens kan op die manier de bagageruimte met de derde zitrij plat vergroot worden tot 560 liter. Met ook de achterbank naar beneden stijgt het laadvolume naar 1.755 liter. Daarmee is de GLB in beide gevallen ruimer dan een GLC.

Onderhuids gelijk aan A-Klasse

De GLB deelt onderhuids zijn techniek met modellen als de A-Klasse, A-Klasse Sedan, B-Klasse en CLA. Ook het motorenaanbod komt overeen. Mercedes begint met twee benzine- en twee dieselmotoren. De GLB 200 en GLB 250 zijn respectievelijk 163 en 224 pk sterk, terwijl de GLB 200d en GLB 220d tot 150 en 190 pk komen.

De motoren zijn in alle gevallen gekoppeld aan een automatische transmissie. Vierwielaandrijving is elders in de wereld leverbaar voor de GLB 250 en de twee dieselversies. Of dat ook in Nederland het geval is, is nog niet bekend.

Ook binnenin zijn er de nodige overeenkomsten met de genoemde modellen. Zo is het dashboard nagenoeg gelijk aan dat van de A- en B-Klasse.

