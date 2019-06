Toyota wil binnen afzienbare tijd miljoenen auto's met een geheel of gedeeltelijk elektrische aandrijflijn verkopen. Daarom zou het Japanse merk het streefjaar waarin de beoogde aantallen gehaald moet worden naar voren hebben gehaald.

Kijk ook op AutoWeek.nl

In plaats van 2030 is nu 2025 het jaar waarin de helft van alle verkochte auto's van een elektromotor voorzien moet zijn.

Daarmee heeft Toyota de eigen plannen aangescherpt. Eind 2017 zei het Japanse merk dat het samen met dochteronderneming Lexus in 2023 ongeveer 5,5 miljoen elektrische auto's wil verkopen, waarvan een miljoen volledig elektrische modellen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Om de versnelde invoering van de geëlektrificeerde aandrijflijnen mogelijk te maken, zou Toyota een samenwerking met Chinese accubouwers aan willen gaan. Daarnaast gaat het merk de samenwerking met Subaru aan, een andere fabrikant die een inhaalslag op het gebied van elektrisch rijden te maken heeft.

Toyota en Subaru gaan een geheel nieuw platform voor elektrische auto's ontwikkelen. Het nieuwe model moet een compacte SUV worden. Bij de samenwerking ligt Subaru's aandeel vooral in de vierwielaangedreven technologie, terwijl Toyota zich op het elektrische gedeelte concentreert.

Het is niet de eerste keer dat de twee Japanse merken een samenwerking aangaan. In 2005 werd al een overeenkomst tussen de merken gesloten. Auto's die daaruit zijn voortgekomen, zijn onder andere de sportieve Toyota GT 86 en de Subaru BRZ (2012). Het is nog niet duidelijk wanneer we kennis kunnen maken met auto's op het aangekondigde platform.

China krijgt elektrische primeur

China krijgt in ieder geval de primeur van de eerste volledig elektrische Toyota voor het grote publiek. Daar introduceerde het merk in april een elektrische versie van de C-HR, een model dat in Nederland als hybride geleverd wordt.

De volledig elektrische C-HR zal door de joint venture Guangzhou-Toyota verkocht worden, maar ook door het andere verbond van Toyota, dat met FAW.

Ondanks de grote plannen blijft Toyota realistisch: de winstgevendheid van EV's blijft een moeilijke kwestie, als we vicepresident Shigeki Terashi mogen geloven. Hij verwacht niet voor niets dat er in 2025 nog altijd meer auto's met een brandstofmotor dan elektrische exemplaren verkocht worden.

Kijk ook op AutoWeek.nl