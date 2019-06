Vorige maand presenteerde Opel in de vorm van de Corsa-e zijn tweede volledig elektrische model. Het is in tegenstelling tot de bestaande Ampera-e geen coproductie met voormalig moederbedrijf General Motors (GM), maar een met nieuwe eigenaar PSA. AutoWeek sprak met Opel-CEO Michael Lohscheller en hoofdontwerper Mark Adams over de totstandkoming van het model onder Franse regie.

De eerste testexemplaren van een Corsa-opvolger reden al rond toen het Franse PSA Opel overnam van GM. De ontwikkeling van die auto werd stopgezet en Opel moest letterlijk en figuurlijk terug naar de tekentafel. De nieuwe Corsa moest nu immers op een platform van PSA worden gebouwd.

"Alle uitgangspunten van die auto waren anders. Bovendien: wat toen al rondreed, was twee jaar eerder ontworpen. Het zou niet handig zijn geweest om een oud ontwerp over een nieuw platform te schuiven. Als ontwerper loop je altijd met nieuwe ideeën rond, dus was dit een mooie gelegenheid om die in deze Corsa te verwerken", zo blikt Adams terug.

"We wisten al in een vroeg stadium dat we over zouden gaan op gemeenschappelijke platforms en daardoor wisten we de Corsa een duidelijk eigen karakter mee te geven. Het is een typisch Opel-design en ook binnenin vind je alle Opel-kenmerken. Hier staat een echte, wat mij betreft geslaagde Opel", voegt Lohscheller toe.

"We begonnen aan dit ontwerp tijdens de eerste dagen na de overname door PSA. In die tijd keken we scherp vooruit hoe nu verder en juist de gedachten van toen zie je hier terug: een duidelijk vlak, laag beeld. De grille en koplampen zijn laag en breed en samen vormen ze een soort vleugelvorm", gaat Adams verder.

Het ontwerp heeft van voren een 'vleugelvorm', zegt de ontwerper. (Foto: Opel)

'Belangrijk om vast te stellen wat het onderscheidend vermogen is'

Inmiddels hebben steeds meer modellen van Opel een zustermodel van Citroën, DS of Peugeot. Zo deelt de Crossland X zijn basis met de Citroën C3 Aircross. Daarnaast zijn de Grandland X en Peugeot 3008 onderhuids gelijk en datzelfde gaat nu op voor de Corsa en Peugeot 208.

In tegenstelling tot de producten van de Volkswagen Group zijn de familiebanden van buiten en van binnen niet direct duidelijk. Zo is een Citroën C5 Aircross een wezenlijk andere auto dan een Opel Grandland X. Dat is volgens de betrokkenen een bewuste keuze.

"Het was heel belangrijk om vast te stellen wat het nodige onderscheidend vermogen is om binnen het concern bestaansrecht te behouden", zegt de CEO. En over hoe de Corsa zich van de 208 onderscheidt, is hoofdontwerper Adams kort: "Alles".

"Wat de klant ziet en voelt en waarmee die communiceert: het is zuiver Opel. Het uiterlijk, de rijbeleving, de stoelen: alles voelt als een Opel. Natuurlijk, zoals bij elke samenwerking tussen fabrikanten, zijn er onderhuids overeenkomsten waar de klant geen gevoel bij heeft. Maar wat je wél ervaart, de merkbeleving, is allemaal uniek en typisch Opel", weet Adams te vertellen.

Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat zaken zoals de knoppen voor de raambediening en de pook van de automatische versnellingsbak voor kenners direct herkenbaar zijn als PSA-onderdelen.

Een auto, drie gezichten. (Foto: AutoWeek)

Manieren om mensen enthousiast te maken voor elektrische auto's

Door de Opel Corsa en Peugeot 208 ook als volledig elektrische auto's te leveren, maakt het moederbedrijf naar eigen zeggen een statement. Het is echter ook een stap die niet zonder risico is, aangezien klanten in dit deel van de markt veelal particulieren zijn voor wie een elektrische auto vaak nog te duur is. Zo kost een elektrische 208 in Nederland 36.250 euro, terwijl de voordeligste versie met brandstofmotor al verkrijgbaar is voor 17.580 euro.

"We willen de eerste zijn, innovatie aan de grote massa aanbieden. Daarom hebben we ook bewust voor de Corsa als debutant gekozen. Dat is immers met 13,6 miljoen exemplaren de best verkochte Opel van de laatste dertig jaar en daarom beginnen we juist met deze auto ons elektrische tijdperk", aldus Lohscheller.

Bovendien zijn er volgens de topman meer manieren om het publiek enthousiast te maken voor een auto dan de prijsstelling.

"Het totaalpakket is belangrijk. Klanten moeten leren dat emissievrij rijden ook leuk is. De Corsa-E gaat in 2,8 seconden naar 50 en in 8,1 seconden naar 100 kilometer per uur. Dat is vergelijkbaar met een sportauto. Als we daar nog laadgemak aan toevoegen, krijgen wij de mensen wel enthousiast."

De Corsa komt volgens Opel 330 kilometer ver op een acculading. (Foto: Opel)

De Corsa komt volgens Opel 330 kilometer ver op een acculading. (Foto: Opel)