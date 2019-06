In Duitsland zijn in mei 16 procent meer personenwagens met een dieselmotor geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel diesels in de totale verkoop ligt nu op 33,3 procent, zo blijkt woensdag uit cijfers van de Duitse overheid.

De toename van het aantal dieselwagens is mede te danken aan de zakelijke verkoop aan vlooteigenaren. Dankzij een toename van 12 procent hadden dit soort registraties een aandeel van 62,9 procent in de totale verkoop. In Duitsland gingen in mei in totaal 332.962 nieuwe auto's op kenteken.

Personenwagens met benzinemotor hadden een aandeel van 59 procent, terwijl het aandeel van voertuigen met een alternatieve vorm van aandrijving, zoals hybrideauto's en volledig elektrische auto's, op 1,4 procent uitkwam.

Tesla, Volvo en Land Rover boekten vorige maand de hoogste verkoopwinst. Bij Tesla, dat 433 voertuigen op kenteken zette, lag het aantal 116,5 procent hoger dan een jaar eerder. Bij Volvo en Land Rover viel de verkoop respectievelijk 77,1 en 44,5 procent hoger uit. Ook bij BMW, Seat en Smart gingen meer nieuwe auto's op kenteken.

Bij marktleider Volkswagen daalde de verkoop in mei met 4,6 procent naar 60.906 exemplaren. Ook Mini (-17,4 procent) en Nissan (-16,1 procent) hadden een slechte maand. Alleen kleine spelers zoals Alfa Romeo, DS, Honda en Subaru presteerden nog minder. Bij Alfa Romeo verlieten in Duitsland vorige maand slechts 283 nieuwe auto's de showroom, een daling van 54,4 procent.