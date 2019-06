Audi heeft de vierde generatie van de A6 Allroad Quattro gelanceerd. Net als de eerste versie uit 1999 is ook het nieuwe model opgehoogd en voorzien van extra kunststof.

De nieuwe de A6 Allroad Quattro is dan ook te herkennen aan andere bumpers, een nieuwe grille en natuurlijk extra kunststof langs de spatbordranden. De verbreders zijn standaard in grijs uitgevoerd, maar kunnen tegen meerprijs in het zwart of in de kleur van de carrosserie worden geleverd.

De rijhoogte van de A6 Allroad is tot 45 millimeter hoger dan normaal. Dankzij standaard aanwezige luchtvering is de bodemvrijheid variabel. Boven de 120 kilometer per uur wordt de Allroad met 15 millimeter verlaagd. Bovendien zijn er een offroad- en een liftstand aanwezig, die het mogelijk maken om bij lage snelheden de bodemvrijheid met nog eens enkele centimeters te vergroten.

Audi levert de nieuwe A6 Allroad vooralsnog alleen met V6-dieselmotoren, die respectievelijk 231, 286 en 350 pk leveren. De auto komt later deze zomer naar Nederland.

De A6 Allroad staat wat hoger op zijn poten dan de conventionele A6 Avant (foto: Audi)

