BMW heeft de M8 onthuld. Het topmodel van de 8-Serie krijgt in de basis 600 pk. Er komt ook een zogeheten Competition-uitvoering, die nog eens 25 pk extra heeft.

De nieuwe M8 is te herkennen aan onder meer speciale buitenspiegels, 20-inchwielen en dubbele uitlaten. Tegen meerprijs kunnen bepaalde carrosseriedelen uit koolstofvezel vervaardigd worden, waaronder het dak van de Coupé.

De V8-motor levert zoals gezegd 600 pk. De kracht wordt via een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving over de beide assen verdeeld. In de sportstand gaat de aandrijving naar alleen de achterwielen.

Deze 20-inch wielen zijn speciaal voor de M8 (foto: BMW)

Betere gasrespons

De 1.885 kilo zware M8 Coupé accelereert in 3,3 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 10,8 seconden staat de 200 kilometer per uur op de teller. Standaard is de topsnelheid begrensd op 250 kilometer per uur, maar met het optionele M Drivers-pakket wordt dat verhoogd naar 305 kilometer per uur. De M8 Convertible sprint dankzij het 125 kilo hogere wagengewicht in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur.

Voor wie dat allemaal niet genoeg is, levert BMW de M8 met het Competition-pakket. In dat geval levert de motor 625 pk, waarmee de acceleratie naar 100 kilometer per uur in 3,2 seconden afgeraffeld kan worden. De sprint naar 200 kilometer per uur duurt dan nog maar 10,6 seconden. Daarnaast is ook de motorophanging verstevigd voor een betere gasrespons.

De auto verschijnt in september op de weg. De prijzen worden een maand eerder bekendgemaakt.

De nieuwe M8 verschijnt direct ook als Convertible (foto: BMW)

