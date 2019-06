Automaker Renault heeft na de bestuursvergadering van dinsdag nog geen beslissing genomen over het fusievoorstel van branchegenoot Fiat Chrysler. De leiding van het Franse bedrijf komt woensdag weer bijeen om verder te praten over de deal, zo meldde Renault in een verklaring. Samenwerkingspartner Nissan ligt evenwel dwars.

Het fusievoorstel, dat een week geleden door Fiat Chrysler werd gedaan, wordt volgens Renault met interesse bestudeerd. Bij een positief besluit kunnen onderhandelingen over een samengaan van de twee bedrijven beginnen.

Fiat Chrysler stelde een overeenkomst voor waarbij de combinatie wordt ondergebracht in een Nederlandse houdstermaatschappij. Door samen op te trekken, zouden de partijen kunnen profiteren van schaalvoordelen en kostenbesparingen.

Automakers staan voor belangrijke en kostbare keuzes nu er steeds meer aandacht is voor elektrisch en autonoom rijden.

Belangrijke horde in proces al genomen

Eerder zouden Frankrijk en Fiat Chrysler al een compromis hebben bereikt over de invloed van de Franse staat als Renault en de Italiaans-Amerikaanse automaker fuseren. Daarmee zou een belangrijke horde zijn genomen in het proces.

Frankrijk heeft een belang van 15 procent in Renault en wilde ook bij een fusie de nodige invloed houden.

'Vertegenwoordigers van Nissan stemmen niet'

Nissan lijkt geen heil te zien in de plannen. Vertegenwoordigers van de Japanners in het bestuur van Renault zullen zich naar verluidt onthouden van een stemming over de deal. Nissan-baas Hiroto Saikawa zei op zijn beurt dat hij de jarenlange samenwerking met Renault wil herzien, inclusief contractuele relaties met betrekking tot de Fiat-deal.

Nissan is formeel niet bij machte om voor de overeenkomst te gaan liggen. Wel kan het bedrijf bogen op een sterke aanwezigheid in China, Japan en Azië. Ook heeft Nissan al de nodige stappen gezet op het vlak van elektrische technologie.

Relatie tussen Nissan en Renault is gespannen

Sinds de arrestatie van Carlos Ghosn, die eerder aan het roer stond van Renault en Nissan, is de relatie tussen de automakers gespannen.

Mitsubishi, de andere Aziatische partner van Renault, heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken wat de voordelen van de fusie tussen Renault en Fiat Chrysler zijn.