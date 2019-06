De Hyundai Kona is vanaf de zomer ook als hybride beschikbaar. Het huidige Kona-aanbod is sinds 2017 gevuld met auto’s die uitsluitend op benzine of stroom rijden.

De Kona Hybrid krijgt een benzinemotor met elektrische ondersteuning die ook bekend is uit de Hyundai Ioniq en Kia Niro. Opvallend was dat de Kona het enige model van de familie was die een niet-geëlektrificeerde aandrijflijn had. Tot nu toe was de Kona alleen leverbaar met een traditionele 1.6 T-GDI benzinemotor of als geheel elektrische Kona Electric.

Bij de Kona Hybrid werkt de 105 pk sterke 1,6-liter benzinemotor samen met een 32 kW sterke elektromotor, net als bij bijvoorbeeld de eerder genoemde Ioniq. Deze wordt ondersteund door een 1,56 kWh grote batterij.

De twee zijn samen goed voor een gecombineerd vermogen van 141 pk en 265 Nm koppel. Over een gecombineerd verbruik is nog niks bekend. Het lukt de Ioniq Hybrid om met precies dezelfde aandrijflijn op 1 liter 21,7 kilometer ver te komen.

De Kona Hybrid is standaard gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. Hyundai verandert verder niets aan de Kona. Het Europese debuut volgt komende augustus, de Nederlandse data en prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

