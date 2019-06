De EU heeft besloten om vanaf 2022 alleen nog maar auto's toe te laten met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Denk daarbij aan een noodremsysteem en rijbaanassistentie. In Nederland is inmiddels een campagne gestart om de bekendheid van ADAS te vergroten. NU.nl testte alvast enkele systemen.

Op maandag is door 34 partijen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een ADAS-convenant ondertekend. Onder de deelnemers zijn onder meer de RAI, BOVAG, ANWB, SWOV, het Verbond van Verzekeraars en Achmea.

Het doel is om binnen drie jaar het gebruik van ADAS met 20 procent te verhogen, om zo het aantal ongelukken omlaag te brengen. In Nederland pleiten met name de brancheorganisaties als RAI Vereniging al langer voor de toepassing van dergelijke techniek, waartoe ook adaptieve cruisecontrol, automatisch inparkeren en dodehoekherkenning gerekend worden.

Nog veel vragen bij automobilisten

Dat is geen overbodige luxe. Vorig jaar constateerde onderzoekers dat 42 procent van de zakelijke rijders zich er niet van bewust is dat de auto voorzien is van ADAS. Bovendien krijgt slechts 24 procent van het koperspubliek een uitleg bij de systemen.

De in Lelystad gevestigde ProDrive Academy biedt om die reden ADAS-trainingen aan. "We trainen en coachen in verkeersinzicht en gevaarherkenning en inspireren om ADAS op de juiste wijze te gebruiken zodat je veiliger rijdt en beter uitgerust aankomt", zegt eigenaar Mark Maaskant.

Volgens Maaskant zitten deelnemers nog met veel vragen over ADAS, die variëren van onzekerheid over de werking van adaptive cruisecontrol en het automatisch afstand houden tot aan het automatische remsysteem. "Deelnemers vragen zich terecht af of de auto remt voor het rode stoplicht, of het voertuig in andere situaties altijd helemaal zelf tot stilstand komt en of dat remlichten wel of niet aangaan als de auto zelf remt."

Adaptieve cruisecontrol bewaakt de afstand tot je voorligger.

Meer betrokkenheid gevraagd

Ook werken niet alle rijbaanassistentiesystemen op dezelfde manier. De vroege en meest eenvoudige versies van het systeem zorgden enkel voor een waarschuwing bij het overschrijden van de witte lijn. Tegenwoordig kunnen assistentiesystemen het voertuig actief binnen de lijnen houden, maar dat gaat niet in alle situaties op.

Voor testdoeleinden werd door NU.nl gebruikgemaakt van een Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Premium Automaat, een relatief modale en betaalbare auto.

De rijbaanassistent werkt prima op de snelweg en houdt het voertuig netjes binnen de lijnen. Op een bochtig traject doet de bestuurder er goed aan beide handen aan het stuur te houden, want daar laat de auto het ogenschijnlijk afweten. Dat komt uiteindelijk door het verkeerde verwachtingspatroon.

"Lane Trace Assist zoals op een Toyota Corolla is echt een assistent en moet niet verward worden met een lane keeping. Het systeem helpt je binnen de lijnen te blijven, maar je merkt dat je als bestuurder meer betrokken moet blijven dan bijvoorbeeld met Intellisafe van Volvo of ProPilot van Nissan ingeschakeld", zegt Maaskant dan ook.

Onze visie is dat slimme rijhulpsystemen het verkeer veiliger kunnen maken als je de systemen op de juiste wijze onder de juiste omstandigheden (dus niet op toe- en afritten, red.) gebruikt", aldus Maaskant.

Niet alle rijbaanassistentiesystemen werken op dezelfde manier.

Ook op andere onderdelen geslaagd

De adaptieve cruisecontrol houdt automatisch afstand tot de voorligger en ook dat werkt prima, temeer de aandrijflijn van de auto krachtig genoeg is om de versnelling bij het wisselen van rijbaan vloeiend te laten verlopen.

Het automatisch inparkeren gaat eveneens bijzonder eenvoudig. Het systeem detecteert of er voldoende ruimte is, waarna je enkel de aanwijzingen op het centrale display hoeft te volgen. Met de voet op de rem begeleid je de zelfsturende auto vervolgens naar de plek.

"Doordat de auto het sturen van je overneemt, kun je op bijvoorbeeld een drukke straat in Amsterdam beter de vele fietsers in de gaten houden tijdens het inparkeren", zegt Maaskant over dit systeem.

"Een auto als de Corolla voor mij een bevestiging dat goede assistentiesystemen niet heel duur hoeven te zijn en in de middenklasse uitermate goede prestaties leveren", besluit de instructeur.

