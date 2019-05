Brabus, een Duitse tuner die met regelmaat aangepaste modellen van Mercedes-Benz presenteert, heeft in Monaco de 800 geïntroduceerd. Het getal verwijst naar het vermogen van de auto, namelijk 800 pk.

De Brabus 800 is gebaseerd op de 63 S-versie van de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Standaard levert de V8-motor in dit model 639 pk, wat door de tuner zoals gezegd is opgeschroefd naar 800 pk.

De Brabus 800 accelereert in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een begrensde topsnelheid van 315 kilometer per uur.

De auto is te herkennen aan de inzetstukken van koolstofvezel in de voorbumper en een nieuwe diffusor achter, die eveneens uit het lichtgewicht materiaal opgetrokken is. Brabus 800 staat op wielen van 21 of 22 inch.

Klanten kunnen de auto als Brabus 800 bestellen of hun eigen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé langsbrengen voor de noodzakelijke aanpassingen, al dan niet in fases.