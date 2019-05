Ferrari heeft in zijn thuisstad Maranello de SF90 Stradale onthuld. Het model is de eerste plug-inhybride van het merk.

Volgens Ferrari is de SF90 Stradale het nieuwe topmodel van het merk. Normaliter zijn deze auto's voorzien van een V12-motor, maar dat is verleden tijd.

De SF90 Stradale heeft zoals gezegd een plug-inhybrideaandrijflijn, bestaande uit een 780 pk sterke V8-motor en drie elektromotoren met een gecombineerd vermogen van nog eens 220 pk. De plug-inhybrideaandrijving zorgt voor 270 kilo aan extra gewicht. Desondanks weegt de SF90 Stradale in totaal slechts 1.570 kilo.

Het totale vermogen van 1.000 pk is overigens alleen beschikbaar in de zogeheten kwalificatiestand, een knipoog naar de Formule 1. Ook het getal 90 verwijst naar de racerij, aangezien het dit jaar negentig jaar geleden is dat Scuderia Ferrari werd opgericht.

De andere rijstanden zijn Hybrid, Performance en eDrive. In die laatste stand rijdt de auto volledig elektrisch. Het rijbereik ligt op ongeveer 25 kilometer.

In 6,7 seconden naar 200 kilometer per uur

Doordat een van de drie elektromotoren op de achteras zit, heeft de SF90 Stradale vierwielaandrijving. Volgens Ferrari was dit bittere noodzaak om het vermogen goed op de weg te krijgen. Mede dankzij aandrijving op alle vier de wielen accelereert de Ferrari in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De sprint naar 200 kilometer per uur neemt slechts 6,7 seconden in beslag.

Klanten kunnen kiezen uit een standaard SF90 Stradale en een zogeheten Assetto Fiorano-uitvoering. Deze versie is gericht op circuitgebruik en is door de toepassing van exotische materialen 30 kilo lichter. Daarnaast monteert Ferrari andere schokdempers en banden.

Het interieur van de SF90 Stradale. (Foto: Ferrari)

