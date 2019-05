BMW heeft maandag de derde generatie van de 1-serie gepresenteerd. De nieuwkomer is groter, ruimer en heeft voorwielaandrijving.

Na twee generaties met achterwielaandrijving stapt de 1 serie over naar BMW's nieuwe UKL-platform en dat betekent dat hij in de basis een voorwielaandrijving krijgt.

De 1-serie krijgt een kortere en beduidend oplopende neus met een grote grille waarvan de voor BMW zo kenmerkende nieren min of meer zijn samengesmolten. De auto is ook duidelijk ronder vormgegeven dan voorheen. Opvallend genoeg is de nieuwe 1-serie met zijn lengte van 4,2 meter een halve centimeter korter dan zijn in 2011 geïntroduceerde voorganger.

Wel is het model met een breedte van 1,8 meter bijna 3,5 centimeter breder. In de hoogte groeit het model met 1,3 centimeter. BMW's nieuw instapmodel heeft een wielbasis van 2,67 meter, wat 2 centimeter korter is dan de afstand die zich tussen de voor- en achteras van de huidige generatie bevindt.

Toch heeft het nieuwe voorwielaangedreven platform positieve effecten op de interieurruimte, want die is volgens BMW fors toegenomen. De achterpassagiers genieten 3,3 centimeter meer beenruimte en bijna 2 centimeter meer hoofdruimte, iets wat voor BMW's hatchback een zeer welkome vooruitgang is. De inhoud van de bagageruimte neemt met 20 liter toe tot 380 liter. In het interieur is BMW's bekende huisstijl te zien.

Meer diesels dan benzinemotoren

Op de motorenlijst staan vijf motoren, waarvan er twee benzine lusten. De instapper op benzine is vooralsnog de 140 pk sterke 118i, een standaard van een handgeschakelde zesbak voorziene variant. De krachtige M135i xDrive is voorlopig de enige andere variant op benzine. Deze uitvoering krijgt op termijn mogelijk een volwaardige M-versie boven zich.

Het aanbod aan diesels is groter. Zo komt in ieder geval de 116 pk sterke 116d, de 150 pk krachtige 118d en de 190 pk sterke 120d xDrive beschikbaar.

BMW levert de 1-serie in drie uitvoeringen: Luxury Line, Sport Line en M Sport. Optioneel is de 1-serie te krijgen met een inductielader en een te openen panoramadak is nu, net als een elektronisch te openen achterklep, voor het eerst op de optielijst te vinden. Ook staat een adaptief onderstel op de lijst met extra's.

Wanneer de nieuwe 1-serie op de Nederlandse markt komt en wat hij moet gaan kosten, wordt eind juni bekendgemaakt.

