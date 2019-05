Het Franse merk Bugatti baart al bijna vijftien jaar opzien met zijn extravagante sportwagens. De fabrikant, sinds 1998 onderdeel van de Volkswagen Groep, is inmiddels allang niet meer de enige met exclusieve en extreem kostbare auto's. NU.nl sprak met topman Stephan Winkelmann over de toekomst van Bugatti.

Toen in 2005 de Bugatti Veyron op de markt kwam, kende de auto zijn gelijke niet. Het model had een enorme motor met zestien cilinders en 1.001 pk.

De Veyron haalde een topsnelheid van 408 kilometer per uur, een snelheid zo hoog dat Michelin speciaal voor dit voertuig een band moest ontwikkelen. In 2010 volgde de Super Sport-versie, die een top van 431 kilometer per uur haalde.

In 2017 werd de Veyron afgelost door de Chiron. Dit model had maar liefst 1.500 pk en een topsnelheid van 420 kilometer per uur. Het eerste exemplaar op Nederlands kenteken kostte maar liefst 3,4 miljoen euro, een record.

"Wij zijn degenen die dit bovenste deel van de markt hebben gecreëerd. Daarbij was het niet de bedoeling een zo hoog mogelijke vraagprijs te creëren. Het stevige prijskaartje van onze auto's is simpelweg het resultaat van de tijd, middelen en moeite die we investeren. Dat, en het beperkte aantal dat we ervan bouwen", zegt Winkelmann.

'Vergelijk het maar het haute couture'

De topman staat er af en toe nog van te kijken dat het kleine merk in staat is om speciale afgeleiden van de Chiron te lanceren. Vorig jaar presenteerde Bugatti de Sport-uitvoering. Dit model kreeg weliswaar geen extra vermogen, maar was enkele kilo's lichter gemaakt.

Eind 2018 zag de Bugatti Divo het levenslicht, een model dat opnieuw lichter was en nog meer sportieve aspiratie aan de dag legde. Het merk zal slechts veertig exemplaren van de Divo bouwen, waarvoor klanten minimaal 5 miljoen dollar (bijna 4,5 miljoen euro) moeten neertellen.

Volgens Winkelmann moeten we de producten van Bugatti vergelijken met haute couture, waarbij slechts enkele stukken rondom een bepaald thema gemaakt worden. Daar zitten volgens de topman de nodige voordelen aan.

"Nieuwe interpretaties van een thema zoals de Divo geven onze ingenieurs en ontwerpers de kans iets nieuws te doen, aangezien we in feite maar één product hebben. Dat houdt het voor ons klanten ook spannend."

De meest recente creatie van Bugatti is La Voiture Noire, een enkel voertuig dat speciaal in opdracht is gebouwd. Wie de eigenaar is, is niet bekend. Wel is zeker dat het model met een geschatte prijs van 16,5 miljoen euro de duurste nieuwe auto ooit is.

Middel tot een doel

Volgens Winkelmann stellen modellen als La Voiture Noire het merk in staat om in de toekomst mogelijk met een model naast de Chiron te komen.

"In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan een tweede model te lanceren. We zijn echter maar een klein merk en de ontwikkelingskosten van zo'n auto lopen al snel op tot twee keer de bedrijfswaarde", aldus de topman.

Mocht het zover komen, dan zal het een model worden dat breder inzetbaar is dan de Chiron, die volgens Winkelmann toch vooral bedoeld is voor plezierritjes.

"Een tweede model moet een dagelijks inzetbare auto voor A naar B worden. Om die reden is volledig elektrische aandrijving misschien wel de juiste keuze", verklapt de Duitser.

Bij Bugatti is het streven naar elektrificatie overigens geen doel op zich. Hetzelfde geldt voor autonoom rijden en digitalisering.

"Het is niet belangrijk om de eerste te zijn; je moet op het juiste moment de beste zijn. Toen we met de Veyron een auto met een zestiencilindermotor presenteerde, was dat een model dat voor het eerst zowel extreem snel als comfortabel was. We gaan alleen elektrificeren als we opnieuw zo’n keerpunt creëren."

'Zelfrijdende Bugatti niet ondenkbaar'

Dat ziet Winkelmann overigens niet binnen afzienbare tijd gebeuren, zeker niet bij de zogeheten hypercars als de Chiron. Ook wat autonoom rijden betreft zal het bij Bugatti niet zo'n vaart lopen. Daarmee is niet gezegd dat het nooit zal gebeuren.

"Bugatti’s werden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ook vaak door iemand anders dan de eigenaar bestuurd, dus het is niet ondenkbaar dat toekomstige modellen zelf kunnen rijden. Dat hangt echter vooral af van het marktsegment waarin we actief zullen zijn en het carrosserietype", zegt Winkelmann.

Over de toekomst zegt de topman dat automerken een periode van onduidelijkheid en instabiliteit tegemoet gaan. "Je moet voertuigen ontwikkelen in lijn met de geldende emissieregels en de wensen van het publiek. Wat autobouwers de perfecte auto vinden, sluit niet per definitie meer aan op deze wensen. Het is onduidelijk in welke richting precies de markt zich zal ontwikkelen, zeker die voor hypercars."