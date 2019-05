Opel heeft de zesde generatie van de Corsa nu officieel gepresenteerd, nadat eerder deze week de eerste foto's al online waren verschenen. Het merk geeft tevens de specificaties van het model vrij.

De 136 pk sterke Corsa-e, zoals de nieuwe elektrische auto van Opel heet, komt volgens de fabrikant ongeveer 330 kilometer ver op een acculading.

Daarmee heeft de Corsa-e een iets kleiner rijbereik dan het zustermodel van Peugeot. De e-208 komt volgens de Fransen namelijk 340 kilometer ver, hoewel de wagens onderhuids hetzelfde zijn.

De elektrische Corsa kan in dertig minuten tot 80 procent bijgeladen worden, meldt Opel. De auto kan in drie standen gezet worden, namelijk Normal, Eco of Sport. In de laatste stand reageert de aandrijflijn sneller op input van de bestuurder, terwijl de Eco-stand erop gericht is zo ver mogelijk te komen. De Corsa-e accelereert in 2,8 tellen naar 50 en in 8,2 seconden naar 100 kilometer per uur.

Elektrische Corsa als eerste te bestellen

Binnenin monteert Opel een touchscreen van 7 inch voor het multimediasysteem. De opgewaardeerde variant maakt gebruik van een aanraakscherm van 10 inch. Daarnaast heeft de Corsa-e digitale tellers.

Ook krijgt de elektrische Corsa een groot aantal veiligheidssystemen mee, waaronder verkeersbordherkenning, adaptieve cruisecontrol en dodehoekherkenning.

Over "enkele weken" gaan de orderboeken voor de nieuwe Corsa-e open, waarna in een later stadium ook de versies met benzine- en dieselmotoren te bestellen zijn.

