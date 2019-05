In Europa zijn in april 1,34 miljoen nieuwe personenauto's geregistreerd, ongeveer hetzelfde aantal als een jaar eerder. In de zeven voorafgaande maanden lag de verkoop steeds lager dan het jaar ervoor.

Vooral in Spanje en Italië werden meer auto's op kenteken gezet. Daarmee werd de lagere verkoop in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gecompenseerd, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van onderzoeksbureau JATO Dynamics.

De vraag naar dieselauto's daalde in april opnieuw, ditmaal met 12 procent. Gemeten over de eerste vier maanden van dit jaar viel de vraag naar diesels 15 procent lager uit. Inmiddels staat het marktaandeel op 32,5 procent.

Benzineauto's zijn goed voor een marktaandeel van ongeveer 59 procent, terwijl alternatief aangedreven voertuigen, waartoe hybride, plug-inhybride en volledig elektrische modellen gerekend worden, een aandeel van bijna 7 procent hebben.

De Renault Zoe was vorige maand de populairste elektrische auto, de Toyota Corolla was de meest gekochte hybride. Het model is tevens de snelste stijger in Europa.

Bij de merken boekte Smart, Citroën en BMW de meeste verkoopwinst. Nissan en Volkswagen gingen in april het hardst onderuit.