Rolls-Royce presenteert komend weekend een nieuwe zogeheten Collection Car. Het speciale model is een creatie van het Bespoke Collective van het merk en is gebaseerd op de Wraith.

De Wraith Eagle VIII is een eerbetoon aan de eerste non-stopvlucht over de Atlantische Oceaan, volgende maand precies honderd jaar geleden. De vlucht van het Canadese Newfoundland naar Ierland was met een Vickers Vimy-bommenwerper, aangedreven door twee Rolls-Royce Eagle VIII-motoren.

De nieuwe Collection Car staat bol van de verwijzingen naar het vliegtuig, de instrumenten en de motoren. Zo moet de grille associaties met de beplating van de vliegtuigmotoren oproepen.

De kleur- en materiaalkeuze voor het interieur - grijs, zwart en messing - is een verwijzing naar de sextant, een nautisch navigatie-instrument dat de piloten moeten gebruiken aangezien de apparatuur van het vliegtuig zelf al snel kapotging. De sterren waarop het duo moest navigeren zijn via ledverlichting in de hemelbekleding verwerkt, net als de vliegroute.

Het hout op het dashboard is ingelegd met goud, zilver en koper, om zo een voorstelling te geven van het uitzicht op de aarde van bovenaf. Er worden slechts vijftig exemplaren van de Collection Car gebouwd.

