BMW gaat de X5 en X7 leveren met een V8-benzinemotor, terwijl Mercedes-Benz voortaan een dergelijke krachtbron voor de GLE beschikbaar heeft.

De BMW-motor levert 530 pk, waarmee de X5 M50i in 4,4 seconden naar 100 kilometer per uur sprint. De grotere X7 heeft daar 4,7 tellen voor nodig. De M50i-modellen komen sowieso naar Europa, maar of ze ook naar Nederland komen is nog niet bekend.

De Mercedes-Benz GLE 580, eveneens met een V8-benzinemotor, blijft vooralsnog in de Verenigde Staten. Het blok levert 490 pk en is gekoppeld aan een mild-hybridsysteem. Hierdoor is kortstondig zo'n 22 pk extra beschikbaar.

Overigens kondigt Volkswagen min of meer tegelijkertijd de prijsstelling van de Touareg V8 aan. Het opvallendste verschil is dat dit een dieselmotor is. De 422 pk sterke dieseluitvoering kost minimaal 125.770 euro.

