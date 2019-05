De Land Rover Discovery sport is vernieuwd. Het model krijgt een ander front, een gewijzigde achterzijde en een verbeterd interieur. Daarnaast krijgt de auto mild-hybridtechniek en later dit jaar volgt een plug-inhybride.

De vernieuwde Discovery Sport is te herkennen aan een nieuwe bumper en anders ingedeelde koplampunits. De achterzijde is op dezelfde manier onder handen genomen, waardoor de auto nu meer op de grotere Land Rover Discovery lijkt.

Binnenin is ruimte gemaakt voor een touchscreen van 10,25 inch voor het infotainmentsysteem. Daarnaast zijn betere materialen toegepast.

Nieuwe mild-hybridtechniek is belangrijkste noviteit

Onderhuids is de mild-hybridtechniek de belangrijkste noviteit. De energie die vrijkomt bij het remmen vindt via de startmotorgenerator zijn weg naar een in de bodem verwerkt accupakket. Die energie kan gebruikt worden bij het accelereren.

De Discovery Sport wordt in alle gevallen aangedreven door een viercilindermotor. De dieselvariant levert 150, 180 of 240 pk, terwijl de benzinemotor 200 of 250 pk levert. De plug-inhybrideaandrijflijn, waar nog geen informatie over bekend is, maakt gebruik van een driecilindermotor.

De vernieuwde Discovery Sport kost minimaal 54.800 euro.

Kijk voor meer foto's en informatie op AutoWeek.nl