Aston Martin bouwt ter ere van de vijftigste verjaardag van de James Bond-film On Her Majesty's Secret Service vijftig speciale exemplaren van de DBS Superleggera.

In die film bestuurde acteur George Lazenby een olijfgroene Aston Martin DBS. Om die reden is de DBS Superleggera in dezelfde kleur gespoten. De auto is verder te herkennen aan speciale wielen en een aangepaste grille.

Binnenin wisselen leer en alcantara elkaar af, net als in de Aston Martin uit de film. Tegen meerprijs levert de Britse fabrikant een speciale drankkoffer voor in de bagageruimte. Er passen twee champagneflessen en vier glazen in.

De eerste exemplaren van de On Her Majesty's Secret Service DBS Superleggera special edition, zoals de auto voluit heet, worden in het vierde kwartaal van dit jaar geleverd. In het Verenigd Koninkrijk kost het model minimaal 300.007 pond, omgerekend bijna 341.000 euro.

Aston Martin zal voor de nieuwe, nog naamloze James Bond-film de auto's leveren. De opnames voor de film gingen eerder deze maand in Jamaica van start.

