Zakenbank Morgan Stanley heeft dinsdag de verwachtingen voor het aandeel Tesla in het slechtste scenario bijgesteld van 97 dollar (ruim 86 euro) tot 10 dollar. De bank maakt zich zorgen over de grote schuldenberg van het bedrijf en de invloed die de onzekerheid over de wereldhandel op Tesla heeft.

Zo zou de Chinese vraag naar Tesla-producten in het geval van een recessie halveren. De Chinese markt is volgens Morgan Stanley vooral op het gebied van technologie erg onzeker.

Het beste scenario zou tussen 2020 en 2024 opgeteld op 36 miljard dollar omzet uit China uitkomen, terwijl in het slechtste geval een opbrengst van 19,6 miljard dollar reëel is. Een vermindering van 16,4 miljard dollar, aldus de zakenbank.

"Het betekent een vermindering van 87 dollar ten opzichte van het slechtste scenario dat we eerst voor ogen hadden. Toen dachten we dat de minimumwaarde van het aandeel op 97 dollar zou uitkomen, dus komen we nu op 10 dollar", staat in de notitie.

Dit jaar is het aandeel Tesla al behoorlijk gedaald. Maandag zakte de waarde zelfs onder de grens van 200 dollar, waar het aandeel al sinds eind 2016 niet meer onder was beland. Dit volgde onder meer op negatief nieuws over een fatale crash met een Tesla-auto en tegenvallende verkopen van de zonneceltak van het bedrijf.