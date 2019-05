Sinds de aankondiging van de terugkeer van de Grand Prix naar Zandvoort is de interesse in de racerij in Nederland naar het kookpunt gestegen. De Formule 1 mag dan wel de ultieme raceklasse zijn, het is tevens voor het gros van de mensen onbereikbaar. Toch hoeft autoracen niet extreem duur te zijn.

Vanaf je vijftiende mag je een circuit op, mits je in het bezit bent van een racelicentie. Daarvoor kun je terecht bij een van de door de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) erkende racescholen. Denk daarbij aan Michael Bleekemolens Racing school en Rensportschool Zandvoort of de Advanced Driving School in Assen.

Bij de eerstgenoemde school kost een cursus met een eigen auto 975 euro exclusief btw. In Assen betaal je minimaal 1.375 euro, maar dan inclusief btw. Er zijn uiteraard ook pakketten mogelijk waarbij de huur en het gebruik van een auto bij de prijs inbegrepen zit. Zoek bovendien goed uit welke licentie voor welke cup of klasse je nodig hebt.

Voor 15.000 euro kun je al een seizoen racen

Een van de goedkoopste raceklassen is de Citybug-competitie, waarbij met auto's als de Peugeot 107 gereden wordt. De KNAF schat dat je voor een seizoen van maximaal acht races niet meer dan 15.000 euro kwijt hoeft te zijn. De aanschaf van de auto en de ombouwkit zijn in het bedrag opgenomen.

De KNAF schat het aanschafbedrag op zo'n 3.500 euro, waarna er een vergelijkbaar bedrag nodig is voor de ombouw. Daarnaast moet je rekening houden met 320 euro voor banden en remblokken en nog eens 30 euro aan brandstof.

De Mazda MX-5 Cup is daarentegen een stuk kostbaarder. Volgens de KNAF moet je ongeveer 31.500 euro opzijzetten voor de auto, waarna er nog eens 6.000 euro aan kosten voor een seizoen racen bij komen.

Elke cup, van de Alfa Romeo Twinspark cup tot aan de Volvo Cup, heeft een contactpersoon die via de website van de KNAF te bereiken is. Deze klassenvertegenwoordigers kunnen de meeste vragen over specificaties en onderhoud beantwoorden.

Al deze klassen worden onder de autorensport geschaard, maar er zijn natuurlijk nog veel meer competities, zoals autocross, rally en rallycross.

De Citybug-competitie is een van de voordeligste raceklassen.

Let goed op het label in de raceoverall

Het kledingpakket bestaat uit brandvertragende onderkleding, waaronder lang ondergoed en een balaclava. Uiteraard mag een overall niet ontbreken. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) houdt bij welke raceoveralls gehomologeerd zijn en tot wanneer.

Welke je ook koopt, laat te allen tijde het label in de kleding zitten. Anders kan de overall tijdens de technische keuring niet gecontroleerd worden.

De FIA houdt ook bij welke racehelmen en front head restraints (FHR's) geschikt zijn voor gebruik. Het FHR-systeem is ook bekend als het Head and Neck Support system, oftewel HANS system. Een helm in combinatie met HANS kost al snel 500 euro, terwijl een volledige set racekleding het totaalbedrag al snel opstuwt naar 1.200 euro.

Max Verstappen trekt zijn balaclava over zijn hoofd.

'Toenemende interesse in activiteiten op en rondom het circuit'

De aankondiging van de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort heeft vooralsnog niet geleid tot een stormloop op racelicenties. Frank Kerseboom van de Rensportschool Zandvoort sluit niet uit dit alsnog gaat gebeuren.

"We zien eigenlijk al sinds de intrede van Max Verstappen in de Formule 1 een toenemende interesse in activiteiten op en rondom het circuit, zoals voor cursussen en trackdays. Dit is een welkome ontwikkeling voor de autosport in Nederland, die tijdens de recessie van een aantal jaar geleden toch wel in een dip beland was", aldus Kerseboom.

Ook de KNAF merkt dat verschillende partijen de organisatie steeds vaker weten te vinden.