Ferrari presenteert voor het einde van deze maand een nieuwe hybride supercar. Ook Lamborghini heeft te kennen gegeven dat de nieuwe Aventador naast een V12-motor, ook een elektromotor krijgt. De geplande AM-RB 003 van Aston Martin wordt eveneens een hybrideauto. Is elektrificatie noodzakelijk voor het voortbestaan van de sportwagen?

Om aan de steeds strenger wordende normen voor uitstoot en verbruik te kunnen voldoen, grijpen fabrikanten steeds vaker naar elektrische ondersteuning van de traditionele brandstofmotor. Ook sportwagenmerken lijken de dans niet te ontspringen.

Elektrificatie is deze bedrijven echter niet vreemd. Zo was de Ferrari LaFerrari uit 2013 voorzien van een mild-hybridsysteem en het zogeheten Kinetic Energy Recovery System (KERS), bekend uit de Formule 1. Dankzij KERS kwam het systeemvermogen uit op 963 pk. De toevoeging was dan ook vooral bedoeld ter verbetering van de toch al niet misselijke prestaties.

De McLaren P1 en de Porsche 918 Spyder uit datzelfde jaar hadden beide een plug-inhybrideaandrijflijn en konden tevens enkele kilometers volledig elektrische rijden. Toch leek de elektrificatie vooral te zijn toegepast voor nog snellere rondetijden. Het drietal is inmiddels niet meer leverbaar.

De Ferrari LaFerrari is inmiddels een geliefd verzamelobject geworden.

Porsche 911 kan dadelijk ook elektrisch rijden

BMW heeft sinds 2014 de plug-inhybride i8 in het aanbod, die volgens het merk de "maximale prestaties bij minimaal verbruik" mogelijk maakt. De i8 is gebaseerd op de Vision EfficientDynamics conceptcar uit 2009, die volgens pr-manager Andrew Mason moest laten zien "wat de toekomst van de sportauto zou kunnen zijn; wat er mogelijk is als je anders denkt".

De i8 is opgetrokken uit lichtgewicht koolstofvezel en heeft een plug-inhybrideaandrijflijn met een kleine driecilinderbenzinemotor als basis. Desondanks accelereert de auto in 4,4 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt het model een topsnelheid van 250 kilometer per uur. De auto heeft een concurrent in de vorm van de hybride Honda NSX, maar daar komen in de toekomst nog meer modellen bij.

De iconische Porsche 911 komt over drie jaar met een geëlektrificeerde aandrijflijn, waarmee het model volgens ingewijden ook enkele kilometers volledig elektrisch zou kunnen afleggen. En dan zijn er nog de modellen de in de inleiding al werden genoemd.

De vorig jaar geïntroduceerde roadsterversie van de BMW i8.

Er moeten nog veel obstakels overwonnen worden

"De 'hybridisering' die we nu zien, is een overbrugging richting volledig elektrische sportwagens", zegt Max Erich, sectoreconoom automotive en industrie bij ING. "We hebben in 2017 de voorspelling gedaan dat de markt voor nieuwe personenauto's in Europa in 2035 uit volledig elektrische auto's zal bestaan. Dat geldt ook voor sportwagens."

Voor het zover is, moeten er volgens Erich wel de nodige obstakels overwonnen worden. Omdat er vaker vol gas gereden wordt met een sportwagen, heb je een behoorlijke range en daarom dus een flinke batterijcapaciteit nodig.

Het accupakket dat daarvoor nodig is, zorgt echter voor meer gewicht, terwijl een sportwagen juist zo licht mogelijk moet zijn. Zo'n accupakket zorgt vaak ook voor een dikkere bodem, waardoor je hoger in de auto komt te zitten. Ook dit is niet de bedoeling bij een sportwagen.

Het accupakket van een elektrische auto anno nu, de Jaguar I-Pace.

'Probleem van oververhitting lijkt steeds beter onder controle'

Tot slot is er de kwestie van temperatuurmanagement van het accupakket. "Als er voor langere tijd heel veel power wordt gevraagd van de batterij, dan kun je oververhittingsproblemen krijgen, waardoor de auto z'n vermogen zal begrenzen. Je ziet echter wel dat er aan oplossingen wordt gewerkt. Zo zijn de nieuwste generatie batterijen van Tesla - in de Model 3 - al beter bestand tegen hard rijden. Het probleem van oververhitting lijkt steeds beter onder controle", aldus Erich.

Porsche, dat een reputatie hoog heeft te houden als het om sportieve auto's aankomt, heeft in de ontwikkeling van de volledig elektrische Taycan er dan ook voor gezorgd dat de auto consequent zijn maximale prestaties kan leveren en bijvoorbeeld niet na een aantal sprintjes al moet afkoelen.

"Ook wordt er door veel partijen hard gewerkt aan betere batterijen. De energiedichtheid, dus de hoeveelheid energie in een kilo batterijen, gaat nog steeds omhoog. Dit betekent dat je in de toekomst met minder zware batterijen uitkan", voegt Erich eraan toe.

De Porsche Taycan moet meer dan 500 kilometer halen op een acculading

'Dat Tesla Model 3 nu al concurreert met de BMW M3, zegt genoeg'

Daarnaast wijst hij op de ervaringen die in de racerij opgedaan worden, de Formule E in het bijzonder. Daar moest in de eerste seizoenen halverwege een race nog van auto gewisseld worden, omdat de batterij dan leeg was. Met de nieuwe Formule E-auto's kan de race uitgereden worden.

"De Formule E kan dankzij verbeteringen in technologie (batterij en elektromotor, red.) bijdragen aan de ontwikkeling van EV's (electric vehicles, red.). Het trekt niet voor niets zo veel autofabrikanten naar zich toe."

Merken als Audi, Nissan, DS, BMW en Jaguar zijn al actief in de raceklasse, net als het Indiase Mahindra en Nio uit China. Mercedes-Benz en Porsche, die beide op dit jaar een nieuwe volledig elektrische auto introduceren, stappen ook in de Formule E.

"Dat een auto als de Tesla Model 3 nu al concurreert met een auto als de BMW M3, zegt in feite genoeg", zegt Erich.

Uiteindelijk zullen de voordelen van een elektrische sportwagen, zoals een geweldige acceleratie en een goede wegligging dankzij de lage plaatsing van de batterijen, moeten worden weggestreept tegen het gebrek aan beleving. Erich zal namelijk net als andere liefhebbers het geluid van motoren gaan missen. "Niets is mooier dan een schreeuwende en jankende acht- of twaalfcilinder uit Italië."

De Formule E-auto van Panasonic Jaguar Racing.