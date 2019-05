Mogelijk gaan dit jaar twee miljoen kleine SUV's en cross-overs op kenteken in Europa, heeft LMC Automotive berekend. Vorig jaar steeg de verkoop van deze wagens met 37 procent naar 1,83 miljoen exemplaren. Alleen de markt voor elektrische auto's groeide sneller.

Het adviesbureau verklaart in gesprek met Automotive News Europe dat het einde van de vraag naar kleine SUV's en cross-overs nog niet in zicht is. In 2020 worden er naar verwachting 2,16 miljoen exemplaren verkocht, waarmee de voertuigen de middelgrote SUV's en cross-overs in populariteit zullen overstijgen.

Vorig jaar waren modellen als de Citroën C3 Aircross, de Seat Arona en de Volkswagen T-Roc nog de grote aanjagers. Dit jaar moet de nieuwe Volkswagen T-Cross voor de aantallen zorgen.

De groeiverwachting voor 2020 wordt ingegeven door nieuwe modellen als de Ford Puma en de Skoda Kamiq. Daarnaast komen er vervangers van populaire modellen als de Renault Captur en Peugeot 2008 op de markt. Ook van de nieuwe Opel Mokka X en Nissan Juke hebben de analisten hoge verwachtingen.

Frankrijk was met 363.504 exemplaren vorig jaar de grootste afzetmarkt voor kleine SUV's en cross-overs, gevolgd door Italië en Duitsland. De Renault Captur, Dacia Duster en Peugeot 2008 waren in 2018 in Europa de populairste modellen.