Het dure Britse automerk Rolls-Royce heeft een champagnekoffer gelanceerd voor het bedrag van een goed uitgeruste Volkswagen Passat.

De nieuwe accessoire kost in het Verenigd Koninkrijk minimaal 37.000 pond, omgerekend zo'n 42.000 euro. De champagnekoffer misstaat volgens Rolls-Royce dan ook niet op een groot jacht of in de tuin van een grote villa.

De koffer is vervaardigd uit aluminium en koolstofvezel en afgewerkt met leer en eikenhout. Rolls-Royce maakt naar eigen zeggen gebruik van dezelfde materialen als in de auto's. Klanten kunnen de champagnekoffer in elke denkbare kleur laten uitvoeren.

In geopende toestand is er aan weerszijden van de koffer plaats voor twee kokers. Denk daarbij aan een champagnekoeler en een koker voor verschillende canapés. Desgewenst kan de set worden voorzien van speciale kokers voor kaviaar.