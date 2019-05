Een Porsche Type 64 uit 1939 gaat in augustus bij veilinghuis RM Auctions onder de hamer. Het is de enige overgebleven auto van in totaal drie geproduceerde exemplaren en is bovendien veelvuldig gebruikt door Porsche-oprichter Ferdinand Porsche en zijn zoon Ferry.

De Porsche 64 is de blauwdruk voor zo ongeveer alle modellen van het merk. Zo is de karakteristieke carrosserievorm van de iconische 911 terug te zien in de 64. Ook details, zoals de verticale spijlen van het ventilatierooster achter op de auto, worden nog altijd toegepast.

"Zonder de Type 64 zouden er geen 356, 550 en 911 geweest zijn", aldus specialist Marcus Görig op de website van RM Sotheby's. "Dit is de auto waarmee het legendarische verhaal van Porsche begon en het biedt verzamelaars mogelijkerwijs de laatste kans om op de bestuurdersstoel van Ferdinand en Ferry Porsche plaats te nemen."

De laatste restauratieronde was in 1947.

Topsnelheid van 140 kilometer per uur

De Type 64 stamt af van de zogeheten KdF-Wagen, beter bekend als de Volkswagen Kever. In september 1938 werden er plannen gemaakt voor een sportwagen op basis van de Kever. De ideeën leken enkel voor de tekentafel bestemd, totdat bekend werd dat er een wegrace van Berlijn naar Rome georganiseerd zou worden. Voor het rechte stuk van Berlijn naar München was een gestroomlijnde auto nodig, waarop aan het project van professor Porsche gedacht werd.

In 1939 werd op basis van de tekeningen voor Type 114 begonnen met de ontwikkeling van wat de Type 64 zou worden. De auto wordt aangedreven door een opgevoerde, nu 40 pk sterke Volkswagenmotor. Dankzij de uitstekende stroomlijn haalt Type 64 een topsnelheid van 140 kilometer per uur.

De Type 64 dankte zijn stroomlijn aan luchtvaarttechnologie.

Verschillende lezingen

Het is niet helemaal duidelijk wat er precies met de drie exemplaren is gebeurd. De auteurs van Das neue grosse Buch der Porsche Typen houden het erop dat een exemplaar vermoedelijk verloren is gegaan tijdens een bombardement. Een tweede exemplaar zou door Amerikaanse militairen zijn vernietigd, nadat de motor het had begeven tijdens hun opmars. Alleen het derde exemplaar was er na de oorlog nog. De auteurs maken niet duidelijk of het derde exemplaar ook de als laatste gebouwde auto is.

Volgens de lezing van RM Sotheby's maakte de derde Type 64 gebruik van het herstelde chassis van het allereerste exemplaar, dat tijdens een ongeluk beschadigd was geraakt. Toen Porsche op last van de Duitse regering moest verhuizen - bedrijven moesten zoveel mogelijk verspreid worden vanwege de steeds intensievere geallieerde bombardementen - vertrok het bedrijf naar Oostenrijk met het tweede en het derde exemplaar. De tweede wagen is dus waarschijnlijk tijdens de oorlog verloren gegaan.

Ferry Porsche zou hoogstpersoonlijk de letters van de merknaam op de voorkant hebben gezet.

Hoogste bieder wordt vijfde eigenaar

Het derde exemplaar, dat volgens het veilinghuis veelvuldig door zowel Ferdinand als Ferry Porsche als dagelijks vervoermiddel werd ingezet, kwam in 1947 terecht bij Battista 'Pinin' Farina. Hij is de naamgever van de nadien wereldberoemd geworden Italiaanse ontwerpstudio. Daar werd de auto voor het eerst gerestaureerd.

Datzelfde jaar presenteert Porsche de Type 356 roadster. Tijdens de presentatie wordt ook de Type 64 ingezet als demonstratieauto. De Oostenrijkse coureur Otto Mathé bestuurt de 64 en is er zo van onder de indruk dat hij de wagen in 1948 van Porsche overneemt. Mathé is ondanks een verlamde rechteronderarm een zeer succesvol coureur. Zijn handicap - hij houdt tijdens het schakelen met links het stuur vast met zijn bovenlichaam - maakt hem wereldberoemd.

In totaal heeft de Porsche Type 64 vier eigenaren gehad, maar de betrokkenheid van Battista Farina, Marthé en bovenal het feit dat Ferdinand en Ferry Porsche de auto zelf bestuurd hebben, maakt dat dit exemplaar volgens Porsche-kenner Andy Prill het belangrijkste voertuig uit de geschiedenis van het merk is. De auto wordt geleverd met authentieke reserveonderdelen, oude foto's en origineel papierwerk.

De Porsche 911 vertoont nog altijd gelijkenissen met de Type 64.

Alom wordt aangenomen dat de Type 64 het record van duurste Porsche op een veiling zal overnemen van de 917 K-racewagen met chassis nummer 918-024 uit 1970. In dat jaar won de auto de 24 uur van Le Mans. Het jaar erop schitterde de auto in de film Le Mans van Steve McQueen. Het record van de 917 K staat op een bedrag van ongeveer 11,8 miljoen euro.

De veiling van Porsche Type 64 vindt op 15 augustus plaats in de Californische stad Monterey.

Filmster en recordhouder: De Porsche 917 K.