McLaren heeft de GT onthuld, een nieuw model met een grote praktische inzetbaarheid, aldus de fabrikant. Zo belooft McLaren dat de GT in totaal 570 liter aan bagageruimte krijgt.

In de neus van de nieuwe sportwagen kan de eigenaar 150 liter kwijt, terwijl er boven op de motorruimte plaats is voor nog eens 420 liter. Dit werd onder meer bereikt door de motor 12 centimeter lager te plaatsen ten opzichte van de positie van de krachtbron in de McLaren 720S.

De nieuwe GT wordt aangedreven door een 620 pk sterke V8-motor. De auto accelereert in 3,2 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl na 9,5 seconden de grens van 200 kilometer per uur wordt doorbroken. De topsnelheid van de GT is 326 kilometer per uur.

Met de komst van de GT komt de McLaren 570 GT hoogstwaarschijnlijk te vervallen. Volgens McLaren is dat model nu overbodig. "Daar komt bij dat klanten lieten weten dat ze liever geen afgeleide van een bestaand model wilden hebben", aldus de fabrikant, die onlangs vierde dat er meer dan 20.000 auto's door McLaren zijn gebouwd.

De McLaren GT kost 252.000 euro en is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden eind dit jaar in Nederland geleverd.

