Een zeldzame Ferrari 288 GTO uit 1985 is maandag in de Duitse stad Düsseldorf ontvreemd tijdens een testrit. De auto met een waarde van 2 miljoen euro is dinsdagavond weer teruggevonden, de dader is nog steeds spoorloos.

Een in de auto geïnteresseerde man had al wekenlang met de oldtimerhandelaar in Düsseldorf contact over de auto. Hij kwam op de eigenaar over als een kenner. Tijdens een testrit door het naburige Neuss was het de bedoeling dat de twee van plaats zouden wisselen. Maar nadat de dealer was uitgestapt, snelde de man ervandoor.

Dinsdagavond is de Ferrari teruggevonden in een garagebox in Grevenbroich, niet ver van Düsseldorf. De Duitse politie heeft een foto van de dader verspreid. De foto is gemaakt terwijl hij de auto inspecteerde.

De kort gestolen Ferrari 288 GTO uit 1985.

De Ferrari 288 GTO is een extreem zeldzaam model. Er zijn maar 272 exemplaren van het model gemaakt. Deze specifieke auto, in de klassieke Italiaanse rosso corsa-kleur, was eerder eigendom van de voormalige Formule 1-coureur Eddie Irvine. De auto heeft 43.000 kilometer op de klok staan.

Een Ferrari van dit type is zo exclusief, dat die niet doorverkocht kan worden zonder dat het opvalt. De eigenaar denkt dat de Ferrari op bestelling werd gestolen.