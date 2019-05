Ondanks de grote populariteit van SUV's en cross-overs zweren grote aantallen bestuurders nog altijd bij een grote sedans als de BMW 5-Serie. Om die reden worden ditmaal de zomerbanden met de maat 245/45R18 onder de loep genomen. Welk rubber kun je het beste omleggen?

Voor de test zijn elf banden in de maat 245/45R18 geselecteerd, waaronder nieuwe banden van Bridgestone, Goodyear, Nokian en Pirelli. Het rubber wordt getest op een circuit en daar blijkt dat een snelle band vaak ook een goede band is, zoals de Ultrac Vorti van Vredestein. Met een nauwkeurig stuurgedrag, een goede stabiliteit op de achteras, een harmonieuze balans en de snelste rondetijd is het een kampioen op droog wegdek.

Op nat wegdek zetten we daarentegen de snelste tijden neer met de nieuwe banden van Pirelli en Goodyear, die in de regen ook nog eens de kortste remweg hebben. Bij de aquaplaningstests, de snelheid waarbij de band het contact met de weg verliest, zien we bij alle banden goede veiligheidsreserves.

Dat geldt ook voor de betaalbare Chinese kandidaten van het merk Maxxis, die weten te overtuigen op nat wegdek en met goede prestaties op droog wegdek. Als je een maximum aan rijplezier wil, moet je daarentegen wat dieper in de buidel tasten: topkwaliteit heeft bij de aanschaf van banden nu eenmaal zijn prijs.

Rijgedrag op droog wegdek (in km/u) Vredestein: 100,0

Pirelli: 99,8

Continental: 99,2

Goodyear: 99,2

Michelin: 99,0

Toyo: 98,4

Nokian: 98,3

Maxxis: 98,2

Hankook: 97,7

Fulda: 97,2

Bridgestone: 96,7

De best remmende band is Pirelli's P Zero met de toevoeging PZ4, een gloednieuwe band die zowel op droog als op nat wegdek als eerste tot stilstand komt. Met een extra remweg van 2 meter bieden ook de banden die het slechtst scoren nog toereikende veiligheidsreserves.

Remweg op droog wegdek (vanaf 100 km/u) Pirelli: 35,1 meter

Maxxis: 35,7 meter

Bridgestone: 35,8 meter

Vredestein: 35,8 meter

Nokian: 35,9 meter

Continental: 36,0 meter

Goodyear: 36,0 meter

Hankook: 36,6 meter

Michelin: 36,6 meter

Fulda: 37,4 meter

Toyo: 37,5 meter

Prestaties in de regen

Bij harde regen of in richels bestaat het gevaar van aquaplaning. Daarbij vormt zich een waterlaag onder het loopvlak van de band, waardoor de auto het contact met het wegdek verliest. We meten de snelheid waarbij de band het contact met de weg verliest bij een waterdiepte van circa 8 millimeter. De Michelin Pilot Sport 4 biedt op dit vlak de grootste veiligheidsreserves.

Verlies van wegcontact (bij km/u) Michelin: 92,1

Vredestein: 91,2

Hankook: 91,0

Toyo: 90,8

Maxxis: 89,4

Continental: 89,4

Goodyear: 88,9

Pirelli: 88,6

Bridgestone: 88,3

Nokian: 87,6

Hoe korter de remweg, hoe groter de veiligheidsreserves in geval van nood. Pirelli's nieuwe P Zero laat zowel op nat als op droog wegdek de kortste remwegen noteren. De op de tweede plaats geëindigde Goodyear komt op nat wegdek 2 meter eerder tot stilstand. Toyo's Proxes Sport laat echter twee complete wagenlengtes liggen en dat kan aan het einde van een file een groot verschil maken.

Remweg op nat wegdek (vanaf 100 km/u) Pirelli: 46,7 meter

Goodyear: 48,7 meter

Continental: 49,8 meter

Michelin: 50,9 meter

Vredestein: 52,8 meter

Hankook: 53,4 meter

Nokian: 54,3 meter

Fulda: 54,6 meter

Maxxis: 55,4 meter

Bridgestone: 55,8 meter

Toyo: 56,2 meter

De snelle rondetijden die met de Pirelli P Zero PZ4 en de Goodyear Eagle F1 Asymmetric S getuigen van een goede grip op nat wegdek en een harmonieuze balans. Met een duidelijke neiging tot overstuur rijdt de BMW daarentegen met de banden van Fulda en Toyo door de bochten.

Rijgedrag op nat wegdek (in km/u) Pirelli: 88,1

Goodyear: 87,7

Continental: 85,5

Michelin: 85,4

Vredestein: 85,0

Hankook: 82,5

Maxxis: 82,3

Nokian: 80,9

Bridgestone: 80,8

Fulda: 80,3

Toyo: 79,8

Conclusie

Grote steken lieten de banden op veiligheidsgebied dit keer niet vallen. De voorsprong die de topmerken op technisch vlak hadden ten opzichte van de andere bandenfabrikanten is echter kleiner geworden. Voor topkwaliteit op het gebied van rijdynamiek alsmede een bovengemiddelde dosis rijplezier moet je net als voorheen dieper in de buidel tasten. Als je voor de absolute top gaat, moet je zodoende alleen de met het predicaat 'uitstekend' beoordeelde banden van Pirelli, Goodyear, Continental, Michelin en Vredestein kiezen.

De volledige test stond in AutoWeek 18