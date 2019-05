In het eerste kwartaal zijn in Europa 85 procent meer elektrische voertuigen geregistreerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee kwam de verkoop uit op 61.789 exemplaren, blijkt woensdaguit nieuwe cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

Mede hierdoor viel de verkoop van geëlektrificeerde auto's, dat wil zeggen volledig elektrische voertuigen en auto's met een plug-inhybrideaandrijflijn, 40 procent hoger uit.

In totaal gingen er in de eerste drie maanden van dit jaar 99.174 auto's met een stekker op kenteken. Het merendeel daarvan was dus volledig elektrisch. Het aantal plug-inhybridevoertuigen bleef met 37.385 exemplaren nagenoeg gelijk.

Ook hybride auto's zijn onverminderd populair in dit deel van de wereld. Tot en met maart werden er in de EU 184.808 exemplaren geregistreerd, een toename van 33,3 procent.

Hybride auto's, plug-inhybridevoertuigen en elektrische modellen vallen net als auto's op gas in de categorie alternatively-powered cars (APV). In Duitsland steeg de verkoop van APV's met 62,9 procent het sterkst, gevolgd door Spanje.

Het aandeel van benzineauto's in Europa steeg van 55,5 procent naar 59,3 procent, terwijl het aandeel van diesel daalde naar 32,2 procent.

In totaal werden er in de EU in het afgelopen kwartaal zo'n 1,29 miljoen nieuwe personenwagens op kenteken gezet, een daling van 18 procent. Dit betekent dat volledig elektrische auto's een marktaandeel van 4,8 procent hebben.

