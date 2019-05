Opnieuw lijkt een Tesla spontaan in brand gevlogen. In een Tesla-garage in het Amerikaanse San Francisco kwamen vrijdag ineens vlammen uit een Model S. De auto werd op dat moment niet opgeladen.

Het vuur is gedoofd en het voertuig is uit de garage verwijderd. Tesla laat aan Business Insider weten dat er nog geen bewijs is dat de oorzaak van de brand bij de wagen zelf ligt.

Vorige maand ontplofte een Tesla Model S in een Chinese parkeergarage. Beelden daarvan gingen viral op het Chinese sociale medium Weibo. Tesla onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren.