Vorige week deed de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma stof opwaaien door te verklaren dat benzine- en dieselauto's vanaf 2030 wat haar betreft niet meer welkom zijn in Amsterdam. Importeurs plaatsen kanttekeningen bij de plannen.

RAI Vereniging reageerde direct door te stellen dat het de wethouder aan realiteitszin ontbrak. "Een bizar plan waarmee Amsterdam zich volledig buiten de realiteit zet", zei RAI-voorzitter Steven van Eijck, daarmee doelend op het feit dat er vele duizenden gezinnen zijn die zich geen voertuig zonder uitstoot kunnen veroorloven en zo door de voorgestelde maatregel in hun bewegingsvrijheid beperkt worden.





Steden met (gepland) verbod op brandstofauto's Athene (2025, diesel)

Brussel (2030, diesel)

Madrid (benzineauto's van voor 2000, diesel van voor 2006)

Mexico-Stad (2025, diesel)

Milaan (diesel)

Parijs (2025, diesel. Benzineauto's van voor 1997)

Rome (2024)

Duitse steden hebben sinds de uitspraak van de rechter in februari 2018 de mogelijkheid om gebiedsverboden voor diesels in te stellen

Elektrische auto's sterk verbeterd

Uit de klacht van RAI Vereniging klinkt dan ook dat te veel mensen te snel naar een vooralsnog te dure auto worden gedreven. Of dat laatste bewaarheid wordt, valt te bezien. Als de voorgenomen plannen doorgaan en in werking zullen treden, dan is dat pas over elf jaar.

Toen in 2012 de eerste elektrische auto's in Nederland leverbaar werden, waren dat voertuigen van ongeveer 35.000 euro met een weinig bruikbare actieradius van op papier 150 kilometer. Bovendien was de drieling Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV en Peugeot iON ook nog eens erg klein.

Hoewel er aan de vanafprijs van zo'n 35.000 euro anno 2019 niets veranderd is, krijg je voor dat bedrag inmiddels wel een volwaardige gezinsauto met een bereik van ongeveer 300 kilometer. Bovendien is de verwachting dat elektrische voertuigen tussen 2022 en 2030 goedkoper zullen worden dan exemplaren met een brandstofmotor.

Toch moeten de plannen, ondanks het luchtballongehalte, serieus genomen worden, vinden de verschillende importeurs in Nederland.

Een elektrische Hyundai Ioniq kost anno 2019 evenveel als een elektrische stadsauto in 2012. (Foto: Hyundai)

'Oplaten van proefballon niet slim'

Een merk als Hyundai heeft alles in huis; hybrideauto's, modellen met een plug-inhybrideaandrijflijn (PHEV), elektrische voertuigen en waterstofauto's. Volgens pr-manager Mike Belinfante wil het merk zo de klant bedienen, maar deze moet wel zelf kunnen bepalen. Daarvoor is echter allereerst consistent beleid nodig, zegt Belinfante.

"Hoelang blijft het gunstige bijtellingstarief van kracht, wat gaat er gebeuren met subsidieregelingen? Neem onze waterstofauto. Deze kost 75.000 euro, omdat we er maar een beperkt aantal van bouwen. Bij grotere aantallen kan de prijs omlaag. Maar waar wij al een aantal jaar bezig zijn met deze techniek, staat de infrastructuur in Nederland, in tegenstelling tot in Duitsland, door gebrek aan duidelijk beleid nog altijd in de kinderschoenen."

In 2025 is 90 procent van het aanbod bij Hyundai geëlektrificeerd, dus het merk is volgens Belinfante klaar voor een elektrische toekomst. Wel zet hij enkele vraagtekens bij de Amsterdamse ideeën.

"Moet je PHEVs gaan verbieden enkel en alleen omdat deze een brandstofmotor hebben? Deze modellen zouden elektrisch door de stad kunnen gaan. Kortom: zomaar een proefballon oplaten zonder ogenschijnlijk alle factoren in ogenschouw te nemen, is niet heel slim."

'Wens van klant wordt uit het oog verloren'

Ook bij BMW is men naar eigen zeggen op elektrische mobiliteit "voorgesorteerd." Wel vraagt men zich vanuit de importeur af of de plannen voor elektrisch rijden in Amsterdam niet te dogmatisch zijn.

"Wat de klant wil, lijkt uit het oog verloren", zegt pr-manager Andrew Mason. "Er zijn allerlei technologieën om uitstoot reduceren of helemaal te elimineren. Welke technologie het best geschikt is, hangt van individuele klantwensen af."

In 2025 heeft BMW dertien volledig elektrische auto's en twaalf plug-inhybridemodellen in de prijslijst. In 2030 is dat aanbod waarschijnlijk nog ruimer. In die zin heeft het merk voor iedereen een geëlektrificeerd voertuig. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat het overkoepelende beleid wordt.

"Als je nu verandering wilt, kun je niet om PHEVs heen. Daar zijn er al 100.000 van op de weg in Nederland. Je moet elektrisch rijden waar het er het meest toe doet. Uit een pilot van de gemeente Rotterdam en BMW blijkt dat 90 procent van de bestuurders van een PHEV in de stad ook daadwerkelijk elektrisch rijdt. Deze vorm van aandrijving heeft wat ons betreft dus een rol te vervullen. Zien de beleidsbepalers dat ook zo?", vraagt Mason zich af.

BMW ziet een rol voor plug-inhybrideaandrijving. (Foto: BMW)

'Den Haag gaat over de regels'

Volkswagen verklaarde afgelopen oktober in gesprek met NU.nl dat het wat hen betreft goed mogelijk is dat in 2025 de helft van het aanbod volledig elektrisch is. Thomas Ulbrich, de man die bij Volkswagen verantwoordelijk is voor strategie op het vlak van elektrische mobiliteit, voegde eraan toe dat Volkswagen er klaar voor is als regeringen of bestuurders willen dat er in 2030 alleen elektrische auto's verkocht mogen worden.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat de wens dit ook daadwerkelijk te realiseren, maar daar is vooralsnog geen beleid aan gekoppeld. Het blijft bij een streven van de partijen, die inmiddels ook gereageerd hebben op het voorstel van Dijksma.

"Amsterdam zet een stip op de horizon, alleen is er momenteel helemaal geen wetgeving die een ban op benzineauto's in de stad mogelijk maakt. En die regels, daar gaan we hier in Den Haag over, niet Amsterdam", zo verklaarde VVD-kamerlid Remco Dijkstra tegenover het AD en Het Parool.

Dat is volgens Mason maar goed ook. "We hebben op gemeentelijk niveau nu al vier milieuzones met verschillende bepalingen, en daar komen er nog eens vier bij. Zo ontstaat er een lappendeken. De Amsterdamse ideeën dragen alleen maar bij aan de verwarring. Hier is overkoepelend beleid voor nodig."

