Arnold Schwarzenegger is tegenwoordig actiever naast het witte doek dan erop. Hij houdt zich bezig met tal van sociale projecten, vecht tegen de opwarming van de aarde en spant zich in voor milieuvriendelijke mobiliteit. Als geboren Oostenrijker is hij teleurgesteld in de Duitse auto-industrie.

Het nieuws van het dieselschandaal in de herfst van 2015 was een schok voor de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat Californië. De teleurstelling kwam hard aan bij de fan van Volkswagen, Porsche en Audi.

"Het eerste wat ik dacht, was: o, dát bedoelden ze dus, toen ze zeiden dat ze andere plannen hadden." Hij doelt in een interview met het Duitse AutoBild op een gesprek met toenmalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn, die vorige week door het Duitse openbaar ministerie is aangeklaagd vanwege zijn rol in het schandaal.

"In 2012 had ik in Zwitserland een ontmoeting met Winterkorn. Ik zei tegen hem: 'Wanneer jullie inzetten op elektroaandrijving, kunnen jullie mijn naam gebruiken om reclame te maken. Ik wil graag helpen.' Winterkorn antwoordde: 'Denkt u nu echt dat dát de goede weg is? Wij hebben andere plannen.'"

Schwarzenegger voelt zich door de Duitse autobouwers voor de gek gehouden.

'Hou de wereld niet voor de gek'

Schwarzenegger had graag gezien dat Volkswagen eerder was begonnen met de ontwikkeling van elektrische auto's voor het grote publiek. "Zou het niet cool zijn wanneer de Beetle, dé auto voor het volk, de eerste elektroauto voor het volk zou zijn? Als ze die hadden gebouwd, had Tesla wellicht nooit bestaan."

Volkswagen neemt in november de volledig elektrische ID in productie, een model dat wat het merk betreft qua impact en belang in het rijtje van de Kever en de Golf terecht moet komen. "Eindelijk", aldus de filmster. "Mijn boodschap aan de Duitse autofabrikanten: hou er eens mee op de wereld voor de gek te houden. Stop met liegen en bedriegen en bouw schone auto's! Dan zullen de mensen jullie uiteindelijk wel vergeven. Ik ook."

'Wetenschappers openden mij de ogen'

Als lid van de Republikeinse Partij stond Schwarzenegger aanvankelijk niet te boek als milieuridder. Zo lanceerde hij hoogstpersoonlijk de enorme Hummer H1-terreinwagen, het bekende op een militair voertuig gebaseerde model van begin jaren negentig.

"Ik was oorspronkelijk helemaal geen milieubeschermer. Dat werd ik pas toen ik als gouverneur werd aangesteld; gesprekken met wetenschappers openden mij de ogen. Toen begreep ik dat ik mijn staat en mijn bevolking moest beschermen. We gingen zeer vastberaden te werk, omdat we een visie hadden. En die had zeker niet alleen betrekking op Californië of op de Verenigde Staten. Het was een wereldwijde visie. We hebben te maken met een fenomeen dat niet voor niets global warming heet, en niet de Californische of Europese opwarming."

Waarschuwing over mogelijke economische repercussies van het klimaatbeleid, vergelijkbaar met het debat in Nederland over de gevolgen voor het bedrijfsleven, sloeg Schwarzenegger in de wind. "Partijvrienden kwamen langs en zeiden dat ik de economie ruïneerde. En nu? Nu is Californië de op vier na grootste economie ter wereld, terwijl we de strengste milieuwetten hebben."

Schwarzenegger, hier in een waterstofauto, liet een netwerk van waterstofstations aanleggen.

'De trein heeft het station verlaten'

Hij heeft dan ook weinig op met de klagende topmensen uit de auto-industrie. Schwarzenegger wijst naar een gespreksronde met vijftien managers en meegereisde lobbyisten van begin 2006. "Ze zeiden recht in mijn gezicht: 'Meneer de gouverneur, we gaan u aanklagen vanwege uw wetten. En als het nodig is de staat Californië eveneens. We hebben Washington aan onze zijde staan.' Ik keek ze aan en zei: 'Mijne heren, de trein heeft het station al lang verlaten. En daar kunnen jullie nu niet meer vanaf springen.'"

Schwarzenegger verwijt de Duitse merken en hun koersbepalers dan ook een gebrek aan leiderschap, aangezien de innovatiekracht van Duitsland juist hetgeen is waar het land om bekendstond. "Het is enorm knap hoe ze zo snel na de oorlog zijn uitgegroeid tot een economische grootmacht - juist met hun auto's."

Niet alles is groen bij de acteur; deze Bugatti Veyron heeft 1.001 pk.

'Zonder de juiste instelling zal China de koers bepalen'

Ook voor banenverlies in de sector als gevolg van de overstap naar elektrisch rijden is de acteur niet bang. Volgens Schwarzenegger ligger er juist kansen voor het bedrijfsleven. "Het idee dat je met milieuvriendelijke techniek banen op de tocht zet, is ridicuul. Met zo'n instelling zal de Chinese industrie in de toekomst de koers bepalen."

Om die reden zijn er in Californië strengere wetten voor autofabrikanten ingevoerd. Merken moeten er een bepaald percentage voertuigen die weinig tot geen CO2-uitstoot hebben verkopen.

"In Californië is 50 procent van de energie duurzaam. En ons doel om de broeikasgassen met 25 procent te reduceren, is vorig jaar al bereikt, terwijl we op 2020 hadden gemikt. Iedereen heeft het over het kip-eiprobleem van elektroauto's en de infrastructuur die maar op elkaar blijven wachten. Ik zeg al jarenlang: Fuck that!"

De 71 jarige Schwarzenegger is vanaf november te zien in Terminator: Dark Fate.

