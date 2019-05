In september presenteert Volkswagen de volledig elektrische ID, een auto die in tegenstelling tot de e-Golf in de basis als elektrische auto is ontworpen. De ID is vanaf volgende week te reserveren.

Op 8 mei opent Volkswagen de orderboeken voor de ID, die vanaf november van de band zal rollen. De eerste exemplaren worden in het derde kwartaal van 2020 in Nederland verwacht. Voor een reservering is een aanbetaling van 1.000 euro vereist.

Er komen drie verschillende uitvoeringen van de ID op de markt, elk met een eigen actieradius. Een dealer heeft losgelaten dat de middelste versie ongeveer 420 kilometer ver komt op een acculading. Van dat model verschijnt tevens een speciale introductieversie.

De ID komt op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure minimaal 330 kilometer ver. De duurste uitvoering haalt maximaal 550 kilometer op een acculading.

