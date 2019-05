Vorige week zijn in Jamaica de opnames van de nieuwe James Bond-film van start gegaan. Uit de eerste foto's vanaf de set blijkt dat de fictieve geheim agent onder meer in een Land Rover zal rijden.

Op basis van de afbeeldingen lijkt het om een Land Rover Series III te gaan, die tussen 1971 en 1985 is gebouwd. Het model is later omgedoopt tot Land Rover Defender. In Skyfall uit 2012 en de film Spectre van drie jaar later waren eveneens Defenders te zien.

Er is sinds het verschijnen van de film Goldfinger in 1964, waarin de legendarische Aston Martin DB5 schitterde, veel aandacht voor de auto's in de films. Dat het belangrijk is voor merken om hun producten prominent in beeld te krijgen, blijkt wel uit het feit dat BMW er bij de herstart van de James Bond-filmreeks in 1995 omgerekend 100 miljoen euro voor over had om de fictieve geheim agent gedurende drie films in een auto van het merk te zien.

Zes jaar later sloot Ford, toen eigenaar van Aston Martin, een deal voor zo'n 150 miljoen euro om James Bond weer achter het stuur van een Aston te krijgen. Het merk is sinds 2002 onafgebroken in de films te zien geweest.

In oktober liet Aston Martin-CEO Andy Palmer in gesprek met CNN weten dat James Bond, voor de laatste keer gespeeld door Daniel Craig, in de nieuwe nog naamloze film opnieuw achter het stuur van een Aston Martin te zien zal zijn.