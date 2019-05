Aston Martin heeft de AMR-uitvoering van de Vantage geïntroduceerd, een versie die geldt als de sportievere variant van Vantage. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de Vantage AMR een handgeschakelde versnellingsbak heeft.

De Aston Martin Vantage was tot op heden alleen verkrijgbaar met een automatische transmissie. Daar komt met de AMR-versie nu een handgeschakelde zevenbak bij. Het is een zogeheten dog-legversnellingsbak waarbij de tweede en derde versnelling tegenover elkaar liggen. Met de juiste schakelacties is een acceleratietijd van 4 seconden mogelijk.

De motor van de Vantage AMR, wat voor Aston Martin Racing staat, is dezelfde als in de reguliere Vantage, namelijk de 510 pk sterke V8-motor van Mercedes-AMG. Wel heeft de krachtbron met 625 Nm een iets lagere trekkracht. Bovendien is de auto 95 kilo lichter dan de gewone Vantage.

Van de Aston Martin Vantage AMR, die een topsnelheid van 314 kilometer per uur haalt, worden tweehonderd exemplaren gebouwd. De eerste 141 exemplaren kunnen in Sabrio Blue, China Grey of White Stone gespoten worden. De laatste 59 exemplaren komen als Vantage 59-uitvoering op de markt, een model waarmee het merk viert dat het precies zestig jaar geleden de 24 uur van Le Mans won.

