Kleine cabrio's met een stalen klapdak zijn niet meer leverbaar in Nederland. Open auto's zijn tegenwoordig een stuk groter en worden bijna zonder uitzondering met een stoffen kap geleverd. Dit betekent dat de prijzen van kleine open modellen met vouwdak bijzonder gunstig zijn. Hieronder een overzicht.

Volgens onderzoek van Marktplaats wordt in het voorjaar vaker naar een cabrio gezocht dan in de wintermaanden. In maart lag het aantal zoekopdrachten op 112.747, een toename van 12,4 procent ten opzichte van een maand eerder en een stijging van 36,2 procent vergeleken met januari. In het paasweekend werd op Marktplaats 3.374 keer naar een cabrio gezocht.

Voor een volwaardige cabrio moet je tegenwoordig minimaal 29.490 euro betalen. In dat geval staat er een Mini Cabrio op de oprit. Bij Mazda betaal je voor een MX-5 net iets meer: 32.990 euro. Daarna volgt een flinke stap naar de BMW 2-Serie Cabrio. Deze is pas vanaf 44.472 euro verkrijgbaar.

Dat was tien jaar geleden wel anders, toen kon je voor een bedrag van rond de 20.000 euro een cabrio aanschaffen. Dat was dan wel een auto met een stalen klapdak, wat destijds in de mode was. Nieuw was de vinding overigens niet.

De Nissan Micra C+C kostte bij zijn lancering in 2005 minder dan 20.000 euro.

Oud idee afgestoft

Het concept van een hard opvouwbaar dak is afkomstig van Peugeot, dat in de jaren dertig van de vorige eeuw al een dergelijk model had in de vorm van de 401. In de jaren vijftig kwam Ford met de Fairlane met een vergelijkbare auto.

Het duurde tot 1996 voordat de industrie een serieus vervolg aan het stalen klapdak zou geven. Dat jaar presenteerde Mercedes-Benz namelijk de SLK. De doorbraak bij het grote publiek volgde met de Peugeot 206 CC in 2001, waarna ook Mitsubishi, Nissan en Opel met zogeheten coupé cabriolet-modellen voor dat deel van de markt kwamen. Precies deze auto's zijn tegenwoordig voor een mooi bedrag te koop.

Voor onze zoektocht zijn we uitgegaan van cabrio's met een benzinemotor en een kilometerstand van maximaal 120.000. Dat leert dat je voor minder dan 4.000 euro in een relatief jonge open auto kunt rijden.

De Opel Tigra is in tegenstelling tot zijn concurrenten een pure tweezitter.

Peugeot 206 CC het bekendste voorbeeld

Doordat de Peugeot 206 CC al wat ouder is, kun je deze al voor bedragen van rond de 2.000 euro krijgen. Het aanbod is groot, zo is de auto er niet alleen met een 1,6-liter benzinemotor, maar ook met een 2,0-liter krachtbron. Er is tussen 2005 en 2007 zelfs een versie met dieselmotor geleverd. Ook een automatische transmissie behoort tot de mogelijkheden.

Van de in 2007 verschenen opvolger, de Peugeot 207 CC, zijn er eveneens veel verkocht. Hierdoor is ook dit model al voor een bedrag van rond de 4.000 euro verkrijgbaar. De kilometerstand ligt in sommige gevallen zelfs nog onder de 100.000. Het motorenaanbod was al net zo breed als dat van zijn voorganger.

De Peugeot 206 CC kan als trendsetter worden beschouwd.

De concurrentie komt in actie

Opel kwam in 2004 met de Tigra TwinTop met een concurrent voor de Peugeot 206. Het model was verkrijgbaar met een 1.4- of 1.8-benzinemotor. Eerstgenoemde was leverbaar in combinatie met een halfautomaat. In tegenstelling tot zijn concurrenten was de Tigra TwinTop een pure tweezitter. Wat overigens niet wil zeggen dat de achterbank, of wat daarvoor door moest gaan, van de concurrenten erg ruim was. Voor een Tigra betaal je doorgaans net iets meer dan 3.000 euro.

Nissan presenteerde zijn CC-model op basis van de Micra aan het einde van 2005. Het aanbod was net als bij de Opel erg overzichtelijk. Het merk bood een 1,4-liter en een 1,6-liter benzinemotor aan, waarbij de laatste bovendien in combinatie met een automaat leverbaar was. Een exemplaar met een kilometerstand van ongeveer 90.000 haal je voor zo’n 3.800 euro in huis.

Mitsubishi maakte in 2006 met de lancering van de Colt CZC 1.5 het kwartet compleet. De auto werd getekend door de Italiaanse ontwerpstudio Pinifarina, getuige de schildjes op de flanken van de Colt. Toch zal de vormgeving niet ieders smaak zijn; het ontwerp ligt net als dat van de Nissan wat ongemakkelijk op het netvlies. Dat verklaart mogelijk waarom de Colt al voor ongeveer 3.500 euro te koop is.

De Mitsubishi Colt is een smaakgevoelige auto.

Klein auto's zijn zware jongens

Door het stalen klapdak zijn deze compacte modellen niet de lichtste in hun soort. De Colt CZC 1.5 weegt 1.100 kilo, de Peugeot 206 CC precies 5 kilo meer. De Nissan en de Opel laten de weegschaal naar 1.135 kilo uitslaan, terwijl de Peugeot 207 CC maar liefst 1.327 kilo in de schaal legt. Hierdoor ben je elk kwartaal tot wel 176 euro aan wegenbelasting kwijt, in tegenstelling tot maximaal 128 euro voor de andere auto's.

Overigens betekent een hard opvouwbaar dak niet dat deze in tegenstelling tot stoffen carbiokappen geen onderhoud nodig hebben. "Je kan met deze auto’s weliswaar makkelijker door de wasstraat, maar men vergeet vaak de rubbers schoon te maken en in te vetten. Hierdoor kan lekkage ontstaan", aldus een medewerker van het bedrijf Cabrio Care.

Groter maar vooral ook zwaarder dan de concurrentie, de Peugeot 207 CC.

