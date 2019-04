Compacte SUV's zijn al een aantal jaar zeer populair in Nederland en de rest van de wereld. Meer dan eens rollen deze auto's op banden met de maat 225/55 R 17. Tijd om uit te zoeken welke zomerbanden je het beste onder je Mitsubishi Outlander of Volkswagen Tiguan kunt monteren.

Aan de bandentest doen uiteraard de bekende, vaak dure merkbanden van fabrikanten als Bridgestone, Continental en Goodyear mee, naast banden van de Finse fabrikant Nokian, het Amerikaanse merk Cooper en meerdere Aziatische banden. De banden van het Koreaanse Hankook en die van het Japanse Toyo hebben zich daarbij al lang geleden op de kaart gezet.

Minder bekend zijn de banden van Nexen en Maxxis. Dat laatste merk hoort bij het enorme Chinese bandenconcern Cheng Shin Tire, dat nu al tal van jaren op de Europese bandenmarkt actief is.

De tiende en laatste deelnemer is de CST, een bijzonder scherp geprijsde band uit China: voor een complete set betaal je nog niet de helft van wat je voor vier stuks van de duurste band in deze test betaalt; een band van het Duitse merk Continental.

Goedkope band remt slecht op nat wegdek

De afkorting CST staat – het zal je niet verbazen – voor Cheng Shin Tire, ofwel het moederbedrijf van Maxxis. De tests laten zien dat het in veel gevallen wel degelijk loont om wat meer geld aan zomerrubber uit te geven.

De Maxxis is weliswaar 19 procent duurder dan de zeer goedkope CST uit hetzelfde concern, maar de testauto's blijven er ook een stuk beter mee op koers. De band van CST eindigt zelfs op de laatste plaats, terwijl de duurdere Maxxis een respectabele vijfde plek inneemt zonder op veiligheidsgebied steken te laten vallen.

Daarentegen laat de spotgoedkope band met name op remgebied flink wat meters liggen. Op droog wegdek is de marge ten opzichte van de koplopers van Goodyear en Continental nog een enigszins acceptabele 3,5 meter. Op nat wegdek is het een heel ander verhaal. Dan heeft de CST maar liefst 13 meter extra nodig om onze testauto tot stilstand te brengen.

Remmen op droog wegdek (vanaf 100 km/u) Continental Premium Contact 6: 34,0 meter

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5: 34,6 meter

Hankook Ventus Prime3: 34,6 meter

Nokian Powerproof: 35,5 meter

Maxxis Premitra 5: 35,6 meter

Bridgestone Turanza T 005: 35,7 meter

Nexen N’Fera RU1 SUV: 36,5 meter

Toyo Proxes Sport: 37,1 meter

Cooper Zeon CS8: 37,5 meter

CST Medallion MD-A1: 37,8 meter

Remmen op nat wegdek (vanaf 100 km/u) Goodyear: 46,9 meter

Continental: 47,5 meter

Hankook: 48,5 meter

Bridgestone: 49,9 meter

Maxxis: 50,9 meter

Nokian: 51,2 meter

Nexen: 52,3 meter

Toyo: 52,6 meter

Cooper: 54,7 meter

CST: 60,2 meter

Continental en Goodyear aan kop

De dure banden van Goodyear en Continental strijden met elkaar om de topscores op de verschillende testonderdelen. De band van de laatstgenoemde fabrikant verspeelt de overwinning vooral door de matige grip op een modderige ondergrond.

Nu is dit soort met name voor de openbare weg gemaakte banden sowieso niet echt geschikt voor dergelijke uitdagende soorten ondergrond in het terrein; het duidelijk op asfalt gerichte profiel van alle geteste banden vult zich daarbij te snel op.

Daar staat tegenover dat de Continental zich op het asfalt bijzonder op zijn gemak voelt. Op dat gebied presteert hij dan ook indrukwekkend goed. Met name zijn grip op droog wegdek in snelle bochten overtuigt, dit zorgt ook voor de grote reserves bij uitwijkmanoeuvres.

De prestaties van de Continental worden alleen nog overtroffen door die van de Goodyear, die bij aquaplaning nog net wat grotere veiligheidsreserves biedt, maar bovenal veel meer grip biedt in het terrein alsmede in de modder en op gravel.

Rijgedrag op nat wegdek (in km/u) Nokian: 89,8

Continental: 89,3

Goodyear: 89,3

Maxxis: 89,8

Bridgestone: 89,4

Hankook: 87,8

Toyo: 87,7

Nexen: 87,6

Cooper: 86,8

CST: 84,7

Aquaplaning (Verlies wegcontact in km/u) Maxxis: 82,0

Cooper: 81,5

CST: 81,5

Toyo: 81,4

Nokian: 81,1

Bridgestone: 81,0

Goodyear: 80,2

Continental: 78,2

Hankook: 78,2

Nexen: 77,8

Banden uit China niet per definitie slecht

Veel lof voor zijn prijs-kwaliteitsverhouding verdient de band van het Koreaanse Hankook. Bij de aanschaf bespaar je ten opzichte van de Continental 115 euro, oftewel 21 procent, terwijl de band net als zijn tegenhanger van Continental op de tweede plaats eindigt.

Echte minpunten heeft de band van Hankook niet. Alleen op het gebied van rolweerstand moet hij genoegen nemen met een plekje in het middenveld. Toch kunnen we ook in dit geval niet echt spreken over een nadeel van deze band.

De Goodyear is duur, maar is simpelweg de beste band in deze test. De Continental, de Hankook en de Nokian weten hem het dichtst te benaderen. Dat ook een band uit China goed kan presteren, laat de Maxxis zien.

Rijgedrag op droog wegdek (gemiddelde snelheid in km/u) Continental: 104,7

Goodyear: 104,0

Hankook: 103,9

Maxxis: 103,9

Toyo: 103,8

Nokian: 103,4

Nexen: 102,9

Bridgestone: 102,8

CTS: 102,5

Cooper: 102,3

