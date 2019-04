Voor ondernemers kan het fiscaal interessant zijn om een zogeheten youngtimer te rijden, ofwel een auto van vijftien jaar of ouder. Welke voordelen zitten er aan deze voertuigen en waar moet je op letten?

Een youngtimer is een auto van vijftien jaar of ouder. Deze leeftijdsgrens wordt ook gehanteerd door de Belastingdienst. Als peildatum geldt hier de datum van de eerste toelating; nationaal of internationaal. Officieus is een youngtimer een auto die nog niet de leeftijd en/of de status van een klassieker (> veertig jaar) heeft bereikt, maar wel wordt gezien als 'liefhebbersauto' en een klassieker van de toekomst.

Een youngtimer is niet per definitie voordeliger om te rijden dan een auto die jonger is dan vijftien jaar. Voor de particulier maakt het niets uit, aangezien er geen fiscaal voordeel verbonden is aan de kosten die gepaard gaan met het rijden van een youngtimer. Het rijden van een youngtimer levert alleen fiscaal voordeel op voor ondernemers.

De tweede generatie Toyota Prius is inmiddels ook een youngtimer.

Ondernemer betaalt 35 procent over dagwaarde

Voor ondernemers zijn youngtimers fiscaal interessant, omdat je als ondernemer geen 22 procent bijtelling betaalt over de nieuwwaarde van de auto, maar 35 procent over de dagwaarde. Bijtelling is het bedrag dat je bij je inkomsten optelt en waarover je belasting betaalt. De dagwaarde van een oudere auto is soms lastig te bepalen, maar als stelregel geldt dat dit 'de waarde in het economisch verkeer' is. Oftewel: een realistisch bedrag.

Overigens moet je onderneming wel winst maken om gebruik te kunnen maken van dit voordeel. Anders zou iedereen met een KvK-nummer een youngtimer voor de zakelijke kilometers kunnen gebruiken.

Als ondernemer zijn alle kosten die zijn verbonden aan de auto aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Denk aan onderhoud en brandstof, maar ook parkeerkosten en tol. Je kunt stellen dat hoe goedkoper de aanschafprijs van de auto is, hoe meer voordeel er te behalen is.

Een grote auto met een lage aanschafprijs en hoge variabele lasten – denk aan een BMW 7-serie – wordt op deze manier bereikbaar voor mensen met een eigen bedrijf, terwijl dit soort auto’s voor particulieren bijkans onbetaalbaar is vanwege de hoge kosten die een rol spelen na aanschaf.

Een BMW 7-Serie wordt als youngtimer een stuk bereikbaarder.

Btw terugvragen interessanter bij auto's met lagere nieuwwaarde

Btw terugvragen kan, maar het hoeft niet. Bij de eerste optie pas je btw-correctie voor privégebruik toe. Je betaalt dan 2,7 procent over de catalogusprijs van de auto (de nieuwprijs inclusief btw en bpm) om de btw af te mogen trekken.

Als je een zogeheten margeauto koopt (de verkoper moet alleen btw over winstmarge betalen, over de auto zelf wordt geen btw geheven) is dit percentage 1,5 procent. Dit betekent dat de nieuwwaarde van de auto toch nog een factor is bij youngtimers. Btw terugvragen is dus interessanter bij auto's met een lagere nieuwwaarde.

Bij de tweede mogelijkheid (geen btw terugvragen) zijn alle uitgaven aan de auto, inclusief btw, aftrekbaar voor de belasting. Dit kan interessant zijn bij auto’s met een hoge nieuwprijs.

Rekenvoorbeelden

Ter illustratie gaan we uit van een zzp'er met een eigen adviesbureau die 10.000 euro te besteden heeft aan een youngtimer, waarmee op jaarbasis 30.000 kilometer gereden wordt. Het bruto arbeidsinkomen bedraagt 50.000 euro. De zzp'er twijfelt tussen een 'leuke' Volkswagen Golf 1.8 GTI en een 'dikke' BMW 745i, beide uit de periode 2001-2003. Alle bedragen zijn indicatief, bij het verbruik zijn we uitgegaan van de fabrieksopgave.

Rekenvoorbeeld Volkswagen Golf GTI Wegenbelasting: 576 euro

Verzekering WA: 350 euro

Onderhoud: 1.000 euro

Brandstof (Euro95, 1,65 p/liter): 4.160 euro

Totaal: 6.086 euro

Netto kosten bijtelling (privé): 1.334 euro

Rekenvoorbeeld BMW 745i Wegenbelasting: 1.118 euro

Verzekering WA: 600 euro

Onderhoud: 3.000 euro

Brandstof (Euro95, 1,65 p/liter): 5.380 euro

Totaal: 10.098 euro

Netto kosten bijtelling (privé): 1.334 euro

Voor dit rekenvoorbeeld gaan we er voor het gemak vanuit dat er geen btw-correctie wordt toegepast. Dat betekent dus dat er geen btw wordt teruggevraagd en we dus alleen te maken hebben met de inkomstenbelasting. In beide gevallen kost de bijtelling ons netto 1.334 euro, de marktwaarde van beide auto's is immers gelijk.

Bij de Golf staan daar aftrekposten van in totaal 6.086 euro tegenover. In belastingschijf 3 (tot 68.507 euro) wordt over dit bedrag géén 38,1 procent belasting afgedragen. Dat betekent dat de netto besparing 38,1 procent van 6.086 euro, ofwel 2.316 euro bedraagt.

De BMW kost meer, maar daar staan ook meer aftrekposten tegenover. Voor zakelijke youngtimerrijders is het financiële verschil tussen deze twee opties dan ook kleiner dan voor particulieren. Bij de BMW levert het belastingvoordeel netto 3.847 euro op. De Golf kost in dit jaar uiteindelijk 3.767 euro, de BMW 6.250 euro.

Ook geen gek idee, een Volkswagen Golf GTI.

