Vorige week werd bekend dat het aantal privateleasecontracten het afgelopen jaar fors is gestegen. Het geschatte aantal contracten lag eind vorig jaar op 150.000, een stijging van ruim 45 procent ten opzichte van het jaar ervoor, zo meldde de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Wie kiezen hiervoor, en hoe gebruiken ze deze voertuigen?

De stijging is opmerkelijk te noemen, aangezien er vijf jaar geleden nog maar zeventienduizend contracten geteld werden.

Een kwart van het huidige aantal leaserijders is tussen de 36 en 45 jaar oud. De groep tussen de 46 en 55 jaar oud is net zo groot. Met een aandeel van 19 procent in het totale aantal contracten was de leeftijdscategorie 26 tot 35 jaar de op twee na grootste.

"Het is in het verleden vaker geprobeerd om private lease in de markt te zetten", zegt Renate Hemerik, directeur VNA. "Mensen willen tegenwoordig liever dingen gebruiken zonder ze per se te bezitten. Mensen willen zorgeloze mobiliteit. Het wordt niet meer gezien als iets wat not done is, voor als je geen geld hebt. Daarnaast willen mensen geen hoge investeringen en geen risico's. Zie het als een perfect storm."

Gepensioneerden in de categorie van 66 jaar en ouder vertegenwoordigen 10 procent van het aantal privateleasecontracten, de groep van 56 tot 65 jaar 15 procent. Jongeren hebben een aandeel van slechts 6 procent, net zoals een jaar eerder.

Meer vrouwelijke bestuurders en hybrideauto's

Verschuivingen zien we wel bij het geslacht van de bestuurders, aangezien het aantal vrouwen dat een privateleasecontract afsluit in de lift zit. Vorig jaar steeg hun aandeel van 36,5 procent naar 38 procent.

Daarnaast worden er meer hybrideauto's geleaset, al stelt die stijging in absolute aantallen nog weinig voor. Het aandeel ging van 1,7 procent naar 2,7 procent van het totaal.

Dat verklaart mogelijk het grotere aandeel van auto's met een aanschafwaarde van tussen de 20.000 en 30.000 euro, dat omhoog ging van 21,5 procent naar 22,5 procent. Het aandeel van voertuigen met een aanschafwaarde van meer dan 30.000 euro klom van 6,6 procent naar 9 procent.

Stadsauto's van maximaal 15.000 euro en compacte modellen met een waarde van maximaal 20.000 euro waren met respectievelijk 39,1 procent en 28,7 procent van het totaal nog altijd de meest gekozen voertuigen. Verreweg de meeste leaseauto's - 96,7 procent - rijden op benzine.

Maandtermijnbedrag steeds hoger

De loopduur van de privateleasecontracten is langer geworden. Het aandeel van contracten met een looptijd van 49 tot 60 maanden steeg van 15,9 procent in 2017 naar 21,4 procent vorig jaar, die van 27 tot 48 maanden steeg met 5 procent naar 49,4 procent. Het aandeel van contracten met een looptijd van maximaal twee jaar daalde het snelst en ging van 16,1 procent naar 9,6 procent.

Bij het maandtermijnbedrag waren er geen grote verschuivingen. 42 procent betaalt tussen de 201 en 300 euro, en nog eens een kwart van de leaserijders betaalt tussen de 301 en 400 euro. 13 procent betaalde vorig jaar tussen de 400 en 500 euro, terwijl dat een jaar eerder nog 11,6 procent was. De groep die meer dan 500 euro betaalt, groeide van 7,1 naar 9 procent.

Bij het jaarkilometrage was het aantal mensen dat voor tussen de 25.000 en 30.000 kilometer per jaar kiest het opvallendste verschil. Dat aandeel groeide van 4 naar 7 procent.

'Maandelijkse mobiliteit uit een bundel'

Mogen we een verdere groei van private lease verwachten? Hemerik denkt van wel: "Wij geloven dat het niet meer weg te denken is en zich ook zal doorontwikkelen richting nog meer flexibilisering. Daarbij denk ik - en daar zijn leasemaatschappijen ook al mee bezig - aan een private lease waarbij mensen gemakkelijker kunnen wisselen van voertuig. Dat brengt ons uiteindelijk op een heel flexibel product waarbij de consument recht heeft op mobiliteit."

Volgens Hemerik moet daarbij worden gedacht aan het tegen een bepaalde kilometervergoeding uitlenen van de auto door de hoofdcontractant aan een ander. Op die manier worden de kosten voor hem of haar lager. "Je zou kunnen denken aan een private lease, waarbij iemand bijvoorbeeld voor een vast bedrag per maand recht heeft op mobiliteit, in de vorm van een bundel of iets dergelijks."

