Tesla onderzoekt een video waarin een auto van het merk opeens ontploft. De beelden worden veel gedeeld en bekeken op het Chinese sociale medium Weibo en het is nog niet duidelijk wat de precieze bron is.

"Nadat we op de hoogte zijn gesteld van dit incident in Sjanghai hebben we er direct mensen heen gestuurd", laat Tesla weten in een verklaring.

"We staan in contact met de autoriteiten en proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen." Volgens de autofabrikant is niemand gewond geraakt.

Op de beelden is te zien dat een Tesla Model S in een parkeergarage ontploft. Door de rook is eerst het beeld mistig, maar daarna is te zien hoe vlammen uit de wagen komen. De video werd al snel veel bekeken op Weibo. Meer dan vijf miljoen mensen hebben de beelden inmiddels gezien.

Sinds 2013 zijn er in ieder geval veertien gevallen van in brand gevlogen Tesla-auto's gemeld. De meerderheid vatte na een ongeluk vlam.

Volgens Tesla is het risico dat een elektrische auto van het merk in brand vliegt tien keer zo klein als het risico dat een benzinewagen vlam vat.