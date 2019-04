Een veelgehoorde klacht is dat volledig elektrische auto's geen aanhanger of caravan kunnen trekken. Is dat nog steeds het geval? En hoe zit het met andere geëlektrificeerde voertuigen, zoals hybride auto's en plug-inhybrides? Een overzicht voor wie duurzaam met de caravan of aanhanger op pad gaat.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: met twee bekende volledig elektrische auto's kan wel degelijk een aanhanger getrokken worden.

De Jaguar I-Pace, die in maart nog verkozen werd tot Auto van het Jaar, mag een aanhangwagen van maximaal 750 kilo trekken. De Tesla Model X mag het drievoudige trekken: 2.250 kilo.

En de sinds begin dit jaar leverbare Audi e-tron zit daar met 1.800 kilo tussenin.

Soms past een trekhaak niet

Dat deze auto's een caravan of aanhanger mogen trekken, heeft niets te maken met het feit dat het recent geïntroduceerde modellen zijn. De eveneens vrij nieuwe Kia e-Niro en de Tesla Model 3 kunnen dit namelijk niet.

Of een volledig elektrische auto iets mag of kan trekken, hangt van verschillende factoren af. Aan een aantal auto's kan geen trekhaak worden gemonteerd, omdat het accupakket in de weg zit. Ook zijn er voertuigen waarbij het niet mag, omdat de koelcapaciteit voor de accu en motor zou kunnen tekortschieten wanneer de wagens op een zomerse dag met een flinke kar bergop te zwaar worden belast.

Een nog eenvoudiger antwoord is dat veel fabrikanten nog genoeg alternatieven met een verbrandingsmotor aanbieden die wel een aanhanger mogen trekken. Dan leeft de noodzaak om een elektrische versie te ontwikkelen die een caravan of aanhanger kan trekken een stuk minder.

Achter de elektrische Niro kan geen aanhanger, achter de hybride versie wel

Plug-inhybride kan flink wat hebben

De populariteit van de in 2014 geïntroduceerde Mitsubishi Outlander-plug-inhybride had uiteraard te maken met belastingvoordelen voor zakelijke rijders, maar ook met het feit dat deze deels elektrische SUV 1.500 kilo mocht trekken. Daarmee was het een van de eerste geëlektrificeerde auto's met een flink trekgewicht.

Nieuwe concurrenten in de vorm van de Honda CR-V Hybrid en de eveneens hybride Toyota RAV4 hebben bij voorwielaandrijving een maximale geremde aanhangermassa van respectievelijk 750 en 800 kilo. De vierwielaangedreven versies van de RAV4 kunnen tot 1.650 kilo trekken, terwijl het maximum bij de CR-V altijd tot 750 kilo beperkt blijft.

Een trede hoger in de markt vinden we de plug-inhybridemodellen van Volvo. De XC60 en XC90 mogen respectievelijk 2.100 en 2.400 kilo trekken. De waarde van 2.100 kilo geldt ook voor de 390 pk sterke plug-inhybrideaandrijflijn van de V60 T8 Twin Engine. De uitvoering met 340 pk, de zogeheten T6 Twin Engine-versie, blijft steken op 2.000 kilo. De plug-inhybride-V90 mag 2.100 kilo trekken.

Later dit jaar komt Volvo met een XC40-plug-inhybride. Ook deze mag een aanhanger of caravan trekken, aangezien er tot 1.800 kilo achter de auto mag.

De XC40 krijgt net als vele andere Volvo's ook een plug-inhybrideaandrijflijn

Volkswagen Passat GTE keert terug

Ander goed nieuws is dat de plug-inhybridemodellen van Mercedes-Benz binnenkort weer terugkeren, net als die van Volkswagen. De auto die nu nog in de prijslijst staat, de Mercedes E 300 e, heeft een maximale geremde aanhangermassa van 2.100 kilo. De vorig jaar geschrapte Volkswagen Passat GTE mocht 2.200 kilo trekken en dat lijkt voor zijn binnenkort weer leverbare opvolger niet anders te zijn.

Kampeerders kunnen ook bij Kia terecht, aangezien zowel de hybride als de plug-inhybride-Niro een aanhanger of caravan kunnen trekken. Het trekgewicht voor beide modellen staat op 1.300 kilo. De Optima Stationwagen, eveneens een plug-inhybride, gaat daar met 1500 kilo overheen.

Zustermerk Hyundai heeft de Ioniq in het aanbod, die 750 kilo mag trekken. Daarbij maakt het niet uit of je voor de hybride of plug-inhybride gaat.

Dat niet elke plug-inhybride iets kan trekken, blijkt wel uit het gegeven dat er achter vergelijkbare auto's van BMW, zoals de 530e iPerformance of de225xe iPerformance Active Tourer, geen aanhanger mag. Hetzelfde geldt voor de Toyota Prius-plug-inhybride.

Wel een stekker, maar geen trekhaak bij deze BMW

Subaru heeft reputatie hoog te houden

Toyota heeft zich vereenzelvigd met hybride modellen en veel van deze wagens mogen een aanhanger trekken, met uitzondering van de kleine Yaris. Ook de CT en ES van luxedochter Lexus kunnen geen aanhanger trekken. De andere hybride modellen van Toyota, zoals de Corolla en CR-V, hebben een trekgewicht van 750 kilo. Bij Lexus varieert het van 650 kilo voor de voorwielaangedreven NX tot 2.000 kilo voor de grote RX SUV.

Nog zo'n merk dat zich met een bepaalde techniek vereenzelvigd heeft, is Subaru. De Japanse fabrikant zweert bij vierwielaandrijving en is daarmee erg geliefd onder caravanbezitters. In maart introduceerde Subaru zijn eerste hybrideaandrijflijn, de e-boxer. De hybride XV-cross-over heeft een trekgewicht van 1.270 kilo, terwijl de Forester maar liefst 1.870 kilo mag trekken.

De geëlektrificeerde auto's met het hoogste trekgewicht zijn de Range Rover Sport P400e en de Range Rover p400e. Beide modellen mogen 2.500 kilo trekken.

Subaru is dankzij vierwielaandrijving geliefd bij caravanbezitters

Stortvloed aan nieuwe plug-inhybride auto's verwacht

Later dit jaar krijgen de Land Rovers gezelschap van de Ford Explorer plug-inhybride, die eveneens 2.500 mag trekken. Het is een van de vele nieuwe plug-inhybridemodellen die dit jaar verwacht worden. De nieuwe Ford Kuga komt er namelijk als plug-inhybride en als gewone hybride.

Daarnaast gaat het Franse PSA de Citroën C5 Aircross, de DS 7 Crossback, de Peugeot 3008, de Peugeot 508 en Opel Grandland X van een plug-inhybrideaandrijflijn voorzien. Hetzelfde staat te gebeuren bij Jeep, waar de Renegade en Compass geëlektrificeerd zullen worden. Deze modellen worden echter later verwacht, net als de Range Rover Evoque plug-inhybride.

Een verrassende nieuwe Ford, de reusachtige Explorer uit de Verenigde Staten

