Voor kampeerders die bij voorkeur één auto bezitten, zijn ze de ideale oplossing: compacte buscampers. Die verenigen immers maar liefst drie verschillende voertuigtypes. Ook de grote fabrikanten schatten de minicampers nu op waarde en brengen steeds vaker dit soort modellen op de markt.

Karmann was de laatste die een debutant introduceerde in deze klasse, met de Danny 490 en de grotere Danny 530 op basis van de Fiat Talento. Zijn concurrenten heten Campster en Kompanja. De eerste komt van Pössl, de andere is van een klein garagebedrijf uit Brühl bij Keulen. Tijd om te gaan onderzoeken wat dit drietal in huis heeft.

Karmann Danny 490 Lengte: 4,99 meter

Zitplaatsen: 4

Slaapplekken: 4

Prijs: vanaf 57.495 euro

Wie een camper met een conventioneel opgezet interieur zoekt, kan zeer tevreden zijn over de nieuwste van Karmann. Hij heeft een vast geïnstalleerd keukenblok met een tweepits gasfornuis en daarachter vind je het bed en de kasten. De tweede slaapplek bevindt zich onder het klapdak; daar heb je echter maar weinig leefruimte. Met zijn witte houtafwerking en crèmekleurig leer lijkt de camper aan de binnenkant groter dan de bescheiden 5 meter die hij lang is.

Met 55 liter is zijn schoonwatertank met afstand de grootste. Zinvol, want ook een buitendouche hoort bij de standaarduitrusting. Dieselverwarming, wc en een verwarmde afwatering; het zit er allemaal standaard op. Maar zelfs voor vrij basic veiligheidsvoorzieningen moet je de portemonnee trekken; voor een passagiersairbag en cruisecontrol ben je zo'n 700 euro extra kwijt.

De cockpit is een feest der herkenning, omdat de Fiat Talento in wezen een Renault Trafic is; ze lopen van dezelfde productieband. Wie de Karmann dagelijks gaat gebruiken, profiteert van de wendbaarheid en het aangename motorkarakter. Alleen bij een uitwijkmanoeuvre op snelheid toont hij een zwakte; dan verzwaart de besturing en grijpt het ESP grof in. Niet gevaarlijk, wel irritant.

Een pluspunt is de soepel schakelende versnellingsbak van Karmann Danny 490.

Pössl Campster Lengte: 4,95 meter

Zitplaatsen: 4

Slaapplekken: 4

Prijs: vanaf 47.578 euro

De Pössl Campster is een camper voor alledag. Dat zie je ook aan de optionele mogelijkheid om zeven zitplaatsen te realiseren en aan het uitneembare keukendeel, dat je met een paar stappen uit zijn verankering in de wagenbodem kunt halen. De Campster is 1,94 meter hoog en 4,95 meter lang en daarmee de enige van de drie die je in een parkeergarage kwijt kunt.

Volgens de folder zijn er vier slaapplaatsen aan boord, maar of er dan ook een beetje geslapen kan worden, is maar de vraag. Onder het dak heb je een breedte van precies 1 meter. Het bed achterin, feitelijk de omgeklapte achterbank, is maar 5 centimeter breder. Extra breedte is wel mogelijk, maar tegen meerprijs. Verder is alles wat een camper dient te hebben aan boord: spoelbak, koelkast, kledingkast en een zeer kleine watertank (10 liter maar). De Campster kun je bestellen met een tweede schuifdeur en dat is erg handig, zowel op de camping als in de stad.

De Campster rijdt bijna zoals een personenwagen. Dat past dus prima bij de ambitie om de auto voor dagelijks gebruik te zijn. Het chassis van de Citroën Jumpy is gericht op comfort en strijkt oneffenheden op een wonderbaarlijke manier glad. De fijn schakelende automaat in combinatie met de 180 pk-diesel in ons testexemplaar kon ons zeker bekoren. En dat wordt nog beter, want nieuw bestelde campers krijgen de nieuwe achtbak. Meer personenautobeleving in een camper ga je niet snel vinden.

De Campster van Pössl is gebaseerd op de Citroën Jumpy; het is meer een voertuig voor alledag.

Kompanja Campingbus Lengte: 4,99 meter

Zitplaatsen: 4

Slaapplekken: 4

Prijs: Geen opgave (nog geen importeur)

De Kompanja grossiert in slimme oplossingen, die je met weinig inspanning kunt gebruiken. Zo kan het deurtje van het keukenblok gebruikt worden als tafel voor binnen en buiten. Erachter vind je ook het kooktoestel en de buitendouche, de koelkast en de spoelbak. In plaats van vaste bevestigingen vind je overal magneethaken. Alleen het opbouwen van het bivakbed voor wie echt helemaal buiten wil slapen, is omslachtig. Kompanja werkt aan een eenvoudigere constructie.

Op ons testexemplaar zit vrijwel alles wat het merk bedenken kon. Daardoor komt de testauto op een vrij hoge prijs. Voor wie met minder genoegen neemt: een basis-Kompanja zou in Nederland naar verwachting op een ruim 50.000 euro komen. Er is vooralsnog echter geen Nederlandse importeur. Je moet hem dus zelf invoeren als je er een wilt hebben.

De rijervaring zou je functioneel of doelmatig kunnen noemen. Camperaars die het comfort van een personenauto zoeken, kunnen misschien beter elders kijken. De Renault Trafic verloochent zijn afkomst van bestelauto niet, zeker in vergelijking met de soepele Pössl. Het verschil met de vergelijkbare Karmann is opmerkelijk. Met 145 pk is het wel een vlotte besteller. De Fransman heeft bovendien een prettig licht en exact schakelende versnellingsbak.

Met 145 pk komt de Kompanja op basis van de Renault Trafic goed mee op de snelweg.

Conclusie

Dit zijn drie multifunctionele campers met een goede basis, die je allemaal prima als dagelijkse auto kunt inzetten. Het zijn ook geslaagde campers, met een goed concept als grondslag. Is daar dan wel een enkele winnaar uit te destilleren? Dat lukt: we zijn het meest onder de indruk van de Kompanja, vanwege zijn originele aanpak. De pluspunten worden vooral binnengesleept dankzij de hoogwaardige en mooie afwerking en slimme details.

