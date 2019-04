De Q-afdeling van Aston Martin, die zich bezighoudt met het verfraaien van bestaande modellen, heeft de eerste van in totaal 24 exemplaren van de speciale DBS 59 getoond.

De DBS 59 is gebaseerd op de DBS Superleggera en wordt gebouwd ter ere van de overwinning van Aston Martin tijdens de 24 uur van Le Mans in 1959. Dat is tevens de reden waarom er maar 24 exemplaren gemaakt zullen worden.

De DBS 59 is te herkennen aan bronskleurige details, zoals de letters achterop, de remklauwen en schakelflippers, stuk voor stuk verwijzingen naar de bronskleurige schakelaars en tellers van de racewagen.

Het nieuwe model is in de lakkleur Aston Martin Racing Green gespoten, aangezien deze kleur het meest in de buurt kwam bij de originele lak van de raceauto. Ook de oorspronkelijk stoelbekleding van de wagen uit 1959 is zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt en verwerkt in de deurpanelen en achterop de voorstoelen.

De DBS 59 wordt geleverd met een replica van de originele racehelm. Ook aan historisch verantwoorde racehandschoenen, een raceoverall en draagtas is gedacht. Over de prijs van de auto zijn geen mededelingen gedaan.