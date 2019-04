De Opel Kadett E bestaat dit jaar 35 jaar. Het model gold als een van de succesvolste auto's op de Nederlandse markt en was tot aan het verschijnen van de Astra de onbetwiste nummer één van het land. Wat maakte deze auto zo geliefd?

De Opel Kadett was meer dan dertig jaar lang de bestverkochte auto van Nederland, net zoals Opel uiteindelijk 25 jaar onafgebroken het bestverkochte merk was. In het midden van de jaren tachtig was het niet ongebruikelijk dat er van de Kadett twee keer zo veel exemplaren verkocht werden als van de naaste concurrent.

Dat onbedreigde succes werd later voortgezet door de Astra en zou tot 2001 voortduren. De Kadett E verscheen in 1984 en werd een jaar later uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Uiteindelijk zijn er tot en met juli 1991 bijna 3,8 miljoen exemplaren van geproduceerd.

"Vooral door de grote en brede beschikbaarheid kon het Nederlandse publiek snel over elke gewenste Kadett beschikken, en dat leidde er mede toe dat Opel in 1986 meer dan 100.000 auto's verkocht. Het beste verkoopjaar ooit voor Opel in Nederland", zo laat pr-manager Jeroen Maas weten.

Het succes bezorgde Opel een enorme klantenkring en zorgde ervoor dat het merk in elke straat van Nederland aanwezig was. "Het was het merk van het volk", zegt Maas daarover. "Ook toen al gold dat Opel innovaties bereikbaar wilde maken voor het grote publiek. Een goed voorbeeld daarvan was het feit dat Opel zo'n dertig jaar geleden de driewegkatalysator standaard maakte op al zijn modellen."

De Opel Kadett E was er ook als sedan.

'Je wist precies waar je aan toe was'

Volgens Wim Oude Weernink, auteur en in Nederland bekend als de nestor van de autojournalistiek, is een van de verklaringen voor het succes van de Kadett E de kwaliteit van de auto. "Opel stond in de jaren zeventig en tachtig voor kwaliteit en de Kadett was daar geen uitzondering op. Het was niet de meest verfijnde auto, maar hij deed het altijd."

De Kadett raakte hier de juiste snaar, aangezien het model goed aansloot bij de Nederlandse volksaard. "Je wist met een Kadett precies was je kon verwachten: een degelijke, goed rijdende auto waar je uiteindelijk nog een prima inruilprijs voor terugkreeg. Ook op dealerniveau was alles heel goed geregeld."

Oude Weerink kan zich - net als eigenaren van een Kadett E - de kenmerkende lucht van de in het interieur toegepaste kunststoffen nog precies herinneren. "Je wist meteen dat je met een Kadett onderweg was." Uiteindelijk liep de Kadett E imagoschade op door roest.

Met name de achterste wielkasten waren bekende roestplekken.

Digitale tellers voor de Kadett GSi

De Kadett E was verkrijgbaar als drie- of vijfdeurshatchback. Ook was er een sedan te koop, net als een stationwagen. Dit model stond bij Opel te boek als de Kadett Caravan. Bij de Italiaanse carrosseriebouwer Bertone rolde tot slot een Kadett Cabrio uit de fabriekshal. Dit model ging tussen 1991 en 1993 door het leven als Opel Cabrio, de Kadett was op dat moment immers al uit productie.

Het klapstuk van de modelserie was de Opel Kadett GSi, een auto die in de loop der jaren steeds zeldzamer is geworden. Zonder katalysator kwam de 2,0-literbenzinemotor tot meer dan 150 pk, met katalysator bleef het vermogen steken op 150 pk. Beroemd is het instrumentarium van de GSi, dat geheel volgens de laatste mode van de jaren tachtig bijna volledig digitaal was.

"In de modelhistorie van de Kadett E zijn maar liefst negentien verschillende motorvarianten gebruikt, wat vandaag de dag ondenkbaar is", aldus Maas.

'Schoolvoorbeeld voor stroomlijn'

Een andere trend uit die jaren was aandacht voor luchtweerstand, waardoor modellen uit de jaren tachtig er steeds gestroomlijnder uit gingen zien. Bekende voorbeelden hiervan waren de Audi 100 uit 1982 en de Ford Sierra uit datzelfde jaar.

"Ook de Kadett E gold als schoolvoorbeeld voor stroomlijning; lage luchtweerstand was medio jaren tachtig een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van auto's en de Kadett E scoorde heel goed op dat aspect", zegt Maas.

Dankzij de voor die jaren zeer eigentijdse vormgeving staat de Kadett E nog altijd bij veel mensen helder op het netvlies. "Mijn eerste kennismaking was met een Kadett E Caravan, die een vader van een vriendje van de zaak kreeg. Ik vond de auto zo modern om te zien. Echt een schok ten opzichte van al die exemplaren van de Kadett C en D die er nog in het dorp rondreden", zo herinnert Stéphan Vermeulen, coördinator bij AutoWeek, zich.

Een vroeg exemplaar van de Kadett Caravan.

Onder twintig modelnamen verkocht

Ook de Kadett E bleef ondanks roestproblemen nog lang rondrijden, maar niet onder de merknaam Opel. In 1995 verscheen in Nederland de eerste auto van het Zuid-Koreaanse merk Daewoo, de Nexia.

Dit was een aangepaste Kadett E, die dankzij een aangepast front en moderne zaken zoals een airbag het nog tot 1997 volhield. Dankzij een zeer gunstige prijs werd de auto goed verkocht. Op het hoogtepunt in 1996 gingen er maar liefst 5.732 exemplaren op kenteken.

Elders in de wereld diende de Kadett E als basis voor onder andere de Pontiac LeMans en de Chevrolet Ipanema. Uiteindelijk is de Opel Kadett E door moederbedrijf General Motors onder twintig modelnamen verkocht.

"'Nederland = Opelland' kopte een dagblad toen Opel in 2003 voor de 35e keer op rij marktleider in Nederland was. Hele generaties zijn op de achterbank van de Kadett opgegroeid. De nu jubilerende Kadett E heeft in zijn bestaansperiode een zeer belangrijke rol gespeeld bij dit succes en daar kijken wij als organisatie natuurlijk met een zeer positief gevoel op terug", besluit Maas.

De Daewoo Nexia werd een redelijk succes in Nederland.

