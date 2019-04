De Jaguar I-Pace heeft bij de uitreiking van de jaarlijkse World Car Awards in New York drie prijzen in de wacht gesleept, waaronder die van World Car of the Year.

De volledig elektrische I-Pace, die in december de bestverkochte auto van Nederland was, werd daarnaast uitgeroepen tot World Green Car of the Year.

Ook het uiterlijk van de I-Pace viel in de smaak bij de jury, getuige de titel voor het beste ontwerp. In maart werd de elektrische Jaguar ook al verkozen tot Auto van het Jaar in Europa.

De titel Stadsauto van het Jaar ging opvallend genoeg naar een terreinauto, te weten de nieuwe Suzuki Jimny. De Audi A7 mag zich World Luxury Car of the Year noemen, terwijl de prijs voor de beste sportwagen van het jaar naar de McLaren 720S ging.

De vorig jaar juli overleden topman van Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, werd door de jury eerder dit jaar postuum uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar.

De jury bestaat uit meer dan 80 autojournalisten uit 24 landen in Azië, Europa en Noord-Amerika.