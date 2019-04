In Europa zijn in maart 1,79 miljoen nieuwe personenwagens geregistreerd, een daling van 3,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over het eerste kwartaal komt de daling uit op 3,3 procent.

De lagere verkoop komt vooral door minder vraag in de grote Europese landen, zoals Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Italië gingen in maart 9,6 procent minder auto's op kenteken.

Bij de merken werd de teruggang gevoeld door Nissan, Honda en Ford. Nissan zag de verkoop met 28,4 procent teruglopen naar 53.744 exemplaren vorige maand. Voor Honda viel het aantal registraties 20,3 procent lager uit, bij Ford 15,5 procent.

Bij de kleine merken Alfa Romeo en DS daalde de verkoop met respectievelijk 45,5 en 27,6 procent. Porsche kende eveneens een slechte maand, aangezien er 18,8 procent minder voertuigen werden geregistreerd.

Positieve uitschieters waren er ook. Het Roemeense budgetmerk Dacia verkocht 22 procent meer auto's in maart en compenseerde daarmee de terugval bij moederbedrijf Renault. Mitsubishi zette met een totaal van 18.493 vorige maand 15,8 procent meer voertuigen op kenteken. Lancia, dat alleen nog in Italië actief is met een enkel model, noteerde een plus van 15,3 procent.

