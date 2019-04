De Nissan GT-R Nismo is voor het aanstaande modeljaar opnieuw aangepast. Het model is lichter en krijgt onder meer nieuwe lichtmetalen wielen van 20 inch.

De GT-R Nismo van modeljaar 2020 valt in totaal 30 kilo af ten opzichte van het uitgaande model, dat 1.725 kilo weegt. De gewichtsbesparing werd onder andere gerealiseerd door de toepassing van koolstofvezel.

Daarnaast is er aan de turbo gesleuteld, waardoor de motor nu beter op het gaspedaal reageert. Ook de automatische versnellingsbak is aangepast. Tot slot claimt Nissan dat de GT-R Nismo door wijzigingen aan het onderstel niet alleen beter in de bochten ligt, maar ook comfortabeler is geworden dan de eerdere versie.

De Nissan GT-R is al sinds 2009 in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt. Over een mogelijke opvolger is nog niets bekend.

