Luxemerk Aston Martin komt in navolging van Porsche nu ook met een volledig elektrische auto, de Rapide E. Het model is ontwikkeld met Williams Advanced Engineering, het bedrijf achter de accu's van Formule E-auto's.

De Aston Martin Rapide E heeft een 65 kWh-accupakket aan boord. Daarmee haalt het model volgens de fabrikant een actieradius van zo'n 320 kilometer.

Met een 400 V/50 kW-lader is de Rapide E na anderhalf uur laden goed voor een actieradius van zo'n 300 kilometer, maar wie de 800 V/100 kWh-lader gebruikt, moet het volledige pakket in een uur vol kunnen krijgen.

De Rapide E heeft twee elektromotoren op de achteras, die samen goed zijn voor 610 pk. De auto accelereert in ongeveer vier seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 250 kilometer per uur.

Dankzij het 800 V-systeem moeten deze prestaties altijd gehaald kunnen worden, ook als het koud is of als het accupakket niet meer helemaal vol is. Om die reden zal ook Porsche de technologie toepassen op de later dit jaar te lanceren Taycan.

Aston Martin gaat slechts 155 exemplaren van de volledig elektrische Rapide E bouwen.

