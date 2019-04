Speciale versies van de Porsche 911 zijn de laatste jaren erg in trek. De 911 Speedster moet het succes van deze gelimiteerde modellen voortzetten. Er zullen 1.948 exemplaren gebouwd worden.

Opvallend genoeg is de nieuwe 911 Speedster nog gebaseerd op de oude 911. De jongste generatie verscheen namelijk afgelopen november. Ter compensatie biedt Porsche exclusiviteit.

Dat zit hem niet alleen in het geplande productieaantal, een verwijzing naar het jaar waarin de eerste Porsche 356 geregistreerd werd, maar ook in het feit dat het merk niet van elke modelserie een Speedster-uitvoering lanceert. De laatste serie verscheen in 2010 in een oplage van 356 stuks.

De nieuwe 911 Speedster wordt aangedreven door een 510 pk sterke zescilinderboxermotor, bekend uit de 911 GT3 en GT3 RS. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De auto accelereert in 4 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot een topsnelheid van 309 kilometer per uur.

De 911 Speedster komt halverwege dit jaar naar Nederland. Prijzen zijn nog niet bekend.

